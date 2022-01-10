Челябинских транспортников отстранили от работы из-за QR-кодов

Абсолютное большинство транспортников успели сделать прививку, но некоторые отказались Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пятнадцать работников электротранспорта, отказавшихся от вакцинации и не представивших QR-коды либо медотводы от прививки, отстранили от работы в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU в мэрии областного центра.

«Решением ООО „ЧелябГЭТ“ 11 января отстранены от работы 15 сотрудников — восемь трамвайщиков и семь троллейбусников. Все они отказались вакцинироваться от COVID-19. На работе транспорта это не отразилось», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

Как утверждают власти, на обслуживании пассажиров это решение никак не сказалось. Постановление главного санитарного врача региона Анатолия Семенова о вакцинации от коронавируса представителей ряда профессий вышло еще 11 октября 2021 года. В числе тех, для кого прививка стала обязательной, числятся водители и кондукторы общественного транспорта. Также сделать прививку должны муниципальные и государственные служащие. Часть из них тоже вынуждена была покинуть рабочие места.

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