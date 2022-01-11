Депутат гордумы Челябинска проиграл суд минстрою области

Победив в суде ФНС, Олег Иванов проиграл тяжбу областным властям Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову не удалось снять арест с имущества почти на 135 млн рублей, наложенный по иску министерства строительства Челябинской области к принадлежащей народному избраннику фирме «Альфастрой». Это следует из базы данных судебных дел.

«Основания для отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют. Определение Арбитражного суда Челябинской области от 13 октября 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью „Альфастрой“ — без удовлетворения», — говорится в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (имеется в распоряжении URA.RU).

Ранее региональный минстрой через суд потребовал взыскать с ООО «Альфастрой» 134 млн 936 тысяч рублей в счет неустойки по госконтракту, неотработанного аванса и процентов за пользование бюджетными средствами. В рамках тяжбы чиновники потребовали арестовать имущество и счета фирмы, а также банковские счета самого Иванова. В последнем требовании областной арбитраж заявителям отказал, но Иванов попытался оспорить в вышестоящей инстанции наложенные на его фирму ограничения.

В общей сложности финансовые претензии региональных властей к депутату достигают 200 млн рублей. Еще почти на 125 млн рублей требует от его бизнес-структур одна из крупнейших в регионе финансовых организаций — «Челябинвестбанк». Более удачно завершилась тяжба Иванова с налоговой инспекцией — иск на 119 млн рублей со стороны ФНС суд отклонил. Сам депутат на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

В сентябре текущего года в бизнес-офисы Иванова нагрянули сотрудники регионального УФСБ. Обыскам силовиков предшествовал аудит Контрольно-счетной палаты по расходу бюджетных средств на строительство корпуса психоневрологической больницы. В гордуму Иванов избрался уже третий раз подряд. Его фирмы занимаются строительством и ремонтом офисных зданий, преимущественно для правоохранительных структур и судебных органов.

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