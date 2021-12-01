01 декабря 2021

Челябинский депутат выиграл суд у налоговой на 119 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
ИФНС пыталось взыскать с Олега Иванова 119 млн рублей (фото из архива) Фото:

Арбитражный суд Челябинской области 2 декабря отказал налоговикам в иске к депутату Гордумы Олегу Иванову. ИФНС по Центральному району Челябинска требовало взыскать с депутата 119 млн рублей по долгам из-за налоговых платежей.

Согласно базе данных судов, ИФНС в иске отказано полностью. Налоговая ранее просила суд признать бизнес-активы депутата банкротом и начать в отношении должника конкурсное производство по упрощенной процедуре. Результативная часть решения суда пока не опубликована. URA.RU направило запрос в налоговую службу. Иванов на звонок URA.RU не ответил.

Налоговая служба не единственная структура, которая имеет финансовые претензии к депутату. По иску минстроя на имущество Иванова также был наложен арест. Почти 125 млн рублей с бизнеса Иванова пытается взыскать одна из крупнейших в регионе финансовых организаций — «Челябинвестбанк». Предварительное заседание с участием банка назначено на 25 января 2022 года.

В сентябре текущего года в бизнес-офисы Иванова нагрянули сотрудники регионального УФСБ. Обыскам силовиков предшествовал аудит Контрольно-счетной палаты по расходу бюджетных средств на строительство корпуса психоневрологической больницы.

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Арбитражный суд Челябинской области 2 декабря отказал налоговикам в иске к депутату Гордумы Олегу Иванову. ИФНС по Центральному району Челябинска требовало взыскать с депутата 119 млн рублей по долгам из-за налоговых платежей. Согласно базе данных судов, ИФНС в иске отказано полностью. Налоговая ранее просила суд признать бизнес-активы депутата банкротом и начать в отношении должника конкурсное производство по упрощенной процедуре. Результативная часть решения суда пока не опубликована. URA.RU направило запрос в налоговую службу. Иванов на звонок URA.RU не ответил. Налоговая служба не единственная структура, которая имеет финансовые претензии к депутату. По иску минстроя на имущество Иванова также был наложен арест. Почти 125 млн рублей с бизнеса Иванова пытается взыскать одна из крупнейших в регионе финансовых организаций — «Челябинвестбанк». Предварительное заседание с участием банка назначено на 25 января 2022 года. В сентябре текущего года в бизнес-офисы Иванова нагрянули сотрудники регионального УФСБ. Обыскам силовиков предшествовал аудит Контрольно-счетной палаты по расходу бюджетных средств на строительство корпуса психоневрологической больницы.
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