Цены на жилье в Екатеринбурге рекордно выросли за 2021 год

11 января 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Средняя цена за год выросла с 79 303 руб/кв.м до 94 395 руб/кв.м Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вторичное жилье Екатеринбурга подорожало на 19,2% за 2021 год. Такую статистику опубликовала Уральская палата недвижимости (УПН) на своем сайте. «По данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, средняя цена за квадратный метр составила 94 395 рублей. За год средняя цена выросла на 19,2%, текущий показатель в очередной раз становится рекордным для „вторички“», — сообщили аналитики УПН. Аналитики также добавили, что это связано с ростом цен на квартиры в новостройках и сокращением количества продающихся квартир. В УПН отметили спад количества предложений за год на 26,6%. Ранее вице-президент УПН Эдуард Богданов уже заявлял в разговоре с URA.RU, что рост цен на квартиры в новостройках, в первую очередь, связан с подорожанием стройматериалов. Он также отметил, что свердловчане в 2022 году обратят внимание на загородные дома, так как большинство начинает привыкать к удаленной работе, или из соображений собственного комфорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вторичное жилье Екатеринбурга подорожало на 19,2% за 2021 год. Такую статистику опубликовала Уральская палата недвижимости (УПН) на своем сайте. «По данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, средняя цена за квадратный метр составила 94 395 рублей. За год средняя цена выросла на 19,2%, текущий показатель в очередной раз становится рекордным для „вторички“», — сообщили аналитики УПН. Аналитики также добавили, что это связано с ростом цен на квартиры в новостройках и сокращением количества продающихся квартир. В УПН отметили спад количества предложений за год на 26,6%. Ранее вице-президент УПН Эдуард Богданов уже заявлял в разговоре с URA.RU, что рост цен на квартиры в новостройках, в первую очередь, связан с подорожанием стройматериалов. Он также отметил, что свердловчане в 2022 году обратят внимание на загородные дома, так как большинство начинает привыкать к удаленной работе, или из соображений собственного комфорта.