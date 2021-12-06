Свердловчане, готовясь к худшему, будут скупать загородные дома

Эксперт считает, что коттеджные поселки привлекательнее, чем жилье в черте города Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рынок загородного жилья в Свердловской области в 2022 году будет развиваться за счет осознания покупателями того факта, что во время пандемии безопаснее отдыхать в своем загородном доме. Таким мнением поделился с URA.RU вице-президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Эдуард Богданов.

«В 2022 году мы увидим новые программы для сегмента загородного жилья, куда обратят свое внимание банки, застройщики и власти. В пандемию люди поняли, что сидеть дома гораздо комфортнее и безопаснее, если это свой дом за городом, а не квартира. Это было первым всплеском интереса к загородному сегменту», — сообщил риелтор-эксперт.

Собеседник агентства отметил, что на ситуации сказалось и то, что с начала пандемии прошло больше года. «Сколько времени продлится такая ситуация, никто не сможет сейчас ответить. Поэтому, готовясь к худшему, свердловчане интересуются индивидуальным жилищным строительством», — дополнил Богданов.

Ранее URA.RU сообщило, что объективных причин спада цен на рынке недвижимости Екатеринбурга в 2022 году не будет. Квартир на вторичном рынке жилья Свердловской области становится меньше, а по итогу ноября Екатеринбург расположился на втором месте с показателем +4,4% за год по росту цен на вторичное жилье. При этом полпред УрФО Владимир Якушев считает, что рост цен на квартиры в Екатеринбурге остановился.