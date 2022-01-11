Донбасс начал торговать с Россией в обход Украины

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Из Донбасса отправили 1,5 тонны колбасных изделий Фото:

Донецкая Народная Республика (ДНР) начала экспортировать в Россию колбасные изделия в обход Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

«Первая партия колбасных изделий из Донецкой Народной Республики отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Это продукция ООО „Енакиевский мясокомбинат“», — сообщается на официальном сайте ДНР со ссылкой на пресс-службу Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Партию продукции отправили в Ростовскую область. Экспортировали 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий.

Отмечается, что экспорт колбасных изделий стал возможен после указа президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», уточняет деловая газета «Взгляд». Документ подписали в ноябре прошлого года. В нем сообщается о признании сертификатов происхождения товаров ДНР, поэтому предприятия республики могут представлять свои товары на российском рынке.

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Донецкая Народная Республика (ДНР) начала экспортировать в Россию колбасные изделия в обход Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР. «Первая партия колбасных изделий из Донецкой Народной Республики отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Это продукция ООО „Енакиевский мясокомбинат“», — сообщается на официальном сайте ДНР со ссылкой на пресс-службу Министерства агропромышленной политики и продовольствия. Партию продукции отправили в Ростовскую область. Экспортировали 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий. Отмечается, что экспорт колбасных изделий стал возможен после указа президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», уточняет деловая газета «Взгляд». Документ подписали в ноябре прошлого года. В нем сообщается о признании сертификатов происхождения товаров ДНР, поэтому предприятия республики могут представлять свои товары на российском рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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