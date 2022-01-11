В Москве найдено тело бывшего вице-президента КАМАЗа

11 января 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Причина смерти Юрия Борисова неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве нашли тело экс-вице-президента КАМАЗа Юрия Борисова. У него были многочисленные травмы. «Был обнаружен труп 74-летнего гражданина с телесными повреждениями в виде ссадин, кровоподтеков и ушибленных ран головы. Давность наступления смерти около 12 часов», — цитирует «Комсомольская правда» источника. По факту происшествия проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Издание сообщает, что тело 74-летнего Борисова нашли в его квартире в Москве в рождественскую ночь. Родственники последний раз видели его в Новый год, он отметил праздник с ними и поехал домой на такси, сообщает Vse42.ru. После этого не связывался с родственниками. В Рождество ему позвонил сын, но Борисов не ответил. Затем его родные решили проверить, все ли в порядке, и приехали в квартиру, где и обнаружили тело Борисова. Юрий Борисов был вице-президентом «КАМАЗа». После этого он занял пост директора департамента реструктуризации и новых проектов ОАО «Русский алюминий», передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве нашли тело экс-вице-президента КАМАЗа Юрия Борисова. У него были многочисленные травмы. «Был обнаружен труп 74-летнего гражданина с телесными повреждениями в виде ссадин, кровоподтеков и ушибленных ран головы. Давность наступления смерти около 12 часов», — цитирует «Комсомольская правда» источника. По факту происшествия проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Издание сообщает, что тело 74-летнего Борисова нашли в его квартире в Москве в рождественскую ночь. Родственники последний раз видели его в Новый год, он отметил праздник с ними и поехал домой на такси, сообщает Vse42.ru. После этого не связывался с родственниками. В Рождество ему позвонил сын, но Борисов не ответил. Затем его родные решили проверить, все ли в порядке, и приехали в квартиру, где и обнаружили тело Борисова. Юрий Борисов был вице-президентом «КАМАЗа». После этого он занял пост директора департамента реструктуризации и новых проектов ОАО «Русский алюминий», передает телеканал 360.