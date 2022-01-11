В Москве найдено тело бывшего вице-президента КАМАЗа

В Москве нашли тело экс-вице-президента КАМАЗа Юрия Борисова. У него были многочисленные травмы.
«Был обнаружен труп 74-летнего гражданина с телесными повреждениями в виде ссадин, кровоподтеков и ушибленных ран головы. Давность наступления смерти около 12 часов», — цитирует «Комсомольская правда» источника.
По факту происшествия проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
Издание сообщает, что тело 74-летнего Борисова нашли в его квартире в Москве в рождественскую ночь. Родственники последний раз видели его в Новый год, он отметил праздник с ними и поехал домой на такси, сообщает Vse42.ru. После этого не связывался с родственниками. В Рождество ему позвонил сын, но Борисов не ответил. Затем его родные решили проверить, все ли в порядке, и приехали в квартиру, где и обнаружили тело Борисова.
Юрий Борисов был вице-президентом «КАМАЗа». После этого он занял пост директора департамента реструктуризации и новых проектов ОАО «Русский алюминий», передает телеканал 360.
В Москве нашли тело экс-вице-президента КАМАЗа Юрия Борисова. У него были многочисленные травмы. «Был обнаружен труп 74-летнего гражданина с телесными повреждениями в виде ссадин, кровоподтеков и ушибленных ран головы. Давность наступления смерти около 12 часов», — цитирует «Комсомольская правда» источника. По факту происшествия проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Издание сообщает, что тело 74-летнего Борисова нашли в его квартире в Москве в рождественскую ночь. Родственники последний раз видели его в Новый год, он отметил праздник с ними и поехал домой на такси, сообщает Vse42.ru. После этого не связывался с родственниками. В Рождество ему позвонил сын, но Борисов не ответил. Затем его родные решили проверить, все ли в порядке, и приехали в квартиру, где и обнаружили тело Борисова. Юрий Борисов был вице-президентом «КАМАЗа». После этого он занял пост директора департамента реструктуризации и новых проектов ОАО «Русский алюминий», передает телеканал 360.