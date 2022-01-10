10 января 2022

Свердловские власти ужесточили контроль за COVID-ограничениями

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Пресс-конференция с актерами спектакля «Лягушка была права» в рамках театрального фестиваля имени Чехова. Екатеринбург, портрет, креков павел
Павел Креков упрекнул свердловчан в несоблюдении масочного режима Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Свердловской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в регионе, чтобы не допустить усугубления ситуации с коронавирусом. Об этом заявил заместитель свердловского губернатора Павел Креков.

«Особое внимание стоит обратить на восстановление масочного режима, социальной дистанции. Усилим работу контрольных групп на транспорте, чтобы масочный режим соблюдался», — рассказал Креков во время онлайн-брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он посчитал, что горожане стали хуже соблюдать COVID-ограничения, из-за чего эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.

Однако сейчас наблюдается снижение заболеваемости, уточнил Креков. При этом власти будут ежедневно мониторить ситуацию с заражением коронавирусом.

Меры сдерживания пандемии были ослаблены из-за снижения заболеваемости в регионе. С 10 по 15 января эпидемиологи следят за развитием ситуации с коронавирусом и сделают выводы, как QR-каникулы повлияли на заболеваемость. В случае усугублении эпидемии ограничения могут вернуть.

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Власти Свердловской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в регионе, чтобы не допустить усугубления ситуации с коронавирусом. Об этом заявил заместитель свердловского губернатора Павел Креков. «Особое внимание стоит обратить на восстановление масочного режима, социальной дистанции. Усилим работу контрольных групп на транспорте, чтобы масочный режим соблюдался», — рассказал Креков во время онлайн-брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он посчитал, что горожане стали хуже соблюдать COVID-ограничения, из-за чего эпидемиологическая ситуация может ухудшиться. Однако сейчас наблюдается снижение заболеваемости, уточнил Креков. При этом власти будут ежедневно мониторить ситуацию с заражением коронавирусом. Меры сдерживания пандемии были ослаблены из-за снижения заболеваемости в регионе. С 10 по 15 января эпидемиологи следят за развитием ситуации с коронавирусом и сделают выводы, как QR-каникулы повлияли на заболеваемость. В случае усугублении эпидемии ограничения могут вернуть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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