Источник: Россия в Женеве «разжевывала» США свои предложения

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США ответят на предложения РФ на следующей неделе Фото:

Во время переговоров безопасности в Женеве России пришлось «разжевывать» свои предложения США. Об этом рассказал источник в кругах, близких к переговорам.

«На встрече в Женеве Россия разжевала США предложения по безопасности. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — цитирует РИА «Новости» источника.

По его словам, Москве нужен конкретный ответ по вопросу нерасширения НАТО. У США «твердолобая» позиция по Украине и они не хотят обсуждать без Киева тему их вступления в альянс, заявил источник. По его информации, США обещали ответить на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе.

Россия и США 10 января провели в Женеве переговоры по безопасности. От РФ там присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Россия определится с дальнейшими шагами после встречи с НАТО 12 и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Обсуждение было конкретным и сложным, сказал он. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая присутствовала на встрече, предупредила о возможных санкциях. США могут ввести финансовые санкции в отношении ключевых институтов РФ, сказала она. В Белом доме отметили, что переговоры были откровенными, сообщает RT.

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Во время переговоров безопасности в Женеве России пришлось «разжевывать» свои предложения США. Об этом рассказал источник в кругах, близких к переговорам. «На встрече в Женеве Россия разжевала США предложения по безопасности. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — цитирует РИА «Новости» источника. По его словам, Москве нужен конкретный ответ по вопросу нерасширения НАТО. У США «твердолобая» позиция по Украине и они не хотят обсуждать без Киева тему их вступления в альянс, заявил источник. По его информации, США обещали ответить на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе. Россия и США 10 января провели в Женеве переговоры по безопасности. От РФ там присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Россия определится с дальнейшими шагами после встречи с НАТО 12 и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Обсуждение было конкретным и сложным, сказал он. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая присутствовала на встрече, предупредила о возможных санкциях. США могут ввести финансовые санкции в отношении ключевых институтов РФ, сказала она. В Белом доме отметили, что переговоры были откровенными, сообщает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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