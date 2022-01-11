Источник: Россия в Женеве «разжевывала» США свои предложения

11 января 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

В США ответят на предложения РФ на следующей неделе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время переговоров безопасности в Женеве России пришлось «разжевывать» свои предложения США. Об этом рассказал источник в кругах, близких к переговорам. «На встрече в Женеве Россия разжевала США предложения по безопасности. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — цитирует РИА «Новости» источника. По его словам, Москве нужен конкретный ответ по вопросу нерасширения НАТО. У США «твердолобая» позиция по Украине и они не хотят обсуждать без Киева тему их вступления в альянс, заявил источник. По его информации, США обещали ответить на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе. Россия и США 10 января провели в Женеве переговоры по безопасности. От РФ там присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Россия определится с дальнейшими шагами после встречи с НАТО 12 и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Обсуждение было конкретным и сложным, сказал он. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая присутствовала на встрече, предупредила о возможных санкциях. США могут ввести финансовые санкции в отношении ключевых институтов РФ, сказала она. В Белом доме отметили, что переговоры были откровенными, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Во время переговоров безопасности в Женеве России пришлось «разжевывать» свои предложения США. Об этом рассказал источник в кругах, близких к переговорам. «На встрече в Женеве Россия разжевала США предложения по безопасности. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — цитирует РИА «Новости» источника. По его словам, Москве нужен конкретный ответ по вопросу нерасширения НАТО. У США «твердолобая» позиция по Украине и они не хотят обсуждать без Киева тему их вступления в альянс, заявил источник. По его информации, США обещали ответить на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе. Россия и США 10 января провели в Женеве переговоры по безопасности. От РФ там присутствовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, Россия определится с дальнейшими шагами после встречи с НАТО 12 и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Обсуждение было конкретным и сложным, сказал он. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, которая присутствовала на встрече, предупредила о возможных санкциях. США могут ввести финансовые санкции в отношении ключевых институтов РФ, сказала она. В Белом доме отметили, что переговоры были откровенными, сообщает RT.