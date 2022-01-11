В России «Омикрон» нашли у женщины и ребенка, не выезжавших из РФ

Новый штамм коронавируса «Омикрон» был найден у женщины и ребенка, которые не выезжали за пределы России и не контактировали с иностранцами и россиянами, прилетевшими с отдыха. Такую информацию сообщил глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев.
«Ни сами заболевшие, ни члены их семей не выезжали за границу и не имели контактов с вернувшимися из-за рубежа. А значит, омикрон-штамм уже имеет местное распространение», — сказал Ковалев на заседании регионального опрештаба, трансляция которого находится на официальном сайте правительства Ростовской области.
Отмечается также, что эти очаги не связаны между собой, дополняет MK.RU. Обследование заболевших проводит Ростовский противочумный институт.
Новый штамм коронавируса «Омикрон» был найден у женщины и ребенка, которые не выезжали за пределы России и не контактировали с иностранцами и россиянами, прилетевшими с отдыха. Такую информацию сообщил глава Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев. «Ни сами заболевшие, ни члены их семей не выезжали за границу и не имели контактов с вернувшимися из-за рубежа. А значит, омикрон-штамм уже имеет местное распространение», — сказал Ковалев на заседании регионального опрештаба, трансляция которого находится на официальном сайте правительства Ростовской области. Отмечается также, что эти очаги не связаны между собой, дополняет MK.RU. Обследование заболевших проводит Ростовский противочумный институт.