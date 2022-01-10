Пермский оппозиционер выиграл суд из-за запрета губернатора

Активист из Чайковского отстоял в кассации право собираться мирно и без оружия вне зависимости от коронавируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Чиновники всех уровней не имеют права отказывать в проведении митингов и пикетов, ссылаясь на ковидные ограничения. Такое решение вынес Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске, куда с жалобой на действие местных властей обратился активист из Чайковского Вячеслав Нечкин. Информация об этом содержится на сайте суда.

«Положения Указа Губернатора Пермского края № 121 „О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции“ в их системном толковании не содержат императивного запрета на проведение массовых мероприятий на территории края, а определяют дополнительные условия проведения таких мероприятий, направленные на предотвращение угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в решении.

Вячеслав Нечкин направил уведомление в администрацию Чайковского округа о проведении пикета с участием 20 человек. Мэрия ему отказала, сославшись на указ губернатора, по которому мероприятия на открытом воздухе должны проходить при условии предварительного уведомления регионального управления Роспотребнадзора. Нечкин обратился в суд: Конституция гарантирует право собираться мирно и без оружия.

Суды в нескольких инстанциях признали отказ мэрии в проведении пикета незаконным. Органы власти имеют право только предложить другое место. А согласование Роспотребнадзора по указу губернатора, говорится в решении, должен получать орган местного самоуправления.

Ранее Нечкин нетривиальным образом добился от мэрии решения коммунальной проблемы в Чайковском округе. А также уличил подчиненного пермского мэра в ДТП в пьяном виде, из-за чего тот лишился должности.

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