Тюменские магазины массово отказываются от торговли алкоголем

Небольшие круглосуточные магазины в Тюмени отказываются продавать алкоголь по ночам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

После инцидента с отравлением тюменцев паленой метиловой водкой, жертвами которого стали девять человек, круглосуточные магазины формата «у дома» в городе начали массово отказываться от запрещенной торговли алкоголем в ночное время. Об этом URA.RU сообщили собственные источники. По мнению одного из инсайдеров, владельцы торговых точек опасаются внезапных проверок со стороны властей. В Тюменской области запрет на продажу алкоголя действует ежедневно с 21:00 до 8:00.

«В моем микрорайоне работают четыре круглосуточных магазина. Как минимум, в двух из них купить водку или пиво раньше можно было в любое время суток. Но по ночам алкоголь отпускали только „своим“. После всей ситуации с отравлением людей, продавать в ночное время там перестали даже тем, кого знают в лицо», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией отметил, что в Тюмени действительно готовятся проверки на незаконную торговлю алкоголем в ночное время. «Такие междведомственные проверки проходили и раньше, но сейчас они будут более масштабными. Отдельно проверять будут качество алкоголя и его происхождение. Трагедия с отравлением людей вскрыла большую проблему и власти намерены ее решить», — пояснил инсайдер URA.RU.

В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в начале января в Тюмени от отравления метилосодержащей жидкостью, разлитой в бутылки из-под водки, погибли девять человек. Аналогичная трагедия произошла в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Как предполагает следствие, у паленой водки, которой отравились люди в ХМАО и Тюмени, был один производитель.

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