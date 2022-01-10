10 января 2022

Челябинская область готовится к волне «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр вакцинации во дворце спорта Юность. Челябинск, медсестра, медик, прививка, врач, вакцинация, доктор, дворец спорта юность, коронавирус, сиз, covid, ковид, маска медицинская, средства индивидуальной защиты
Медики держат руку на пульсе и призывают вакцинироваться (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, как и по всей стране, ожидается прирост заболеваемости COVID в конце января в связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 11 января заявила главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Елена Кутрова.

«По всей Россий, в том числе в Челябинской области, ожидается прирост заболеваемости COVID-19 в середине или конце января. Мы готовы к новому штамму, в том числе в кратчайшие сроки развернуть дополнительные койки», — заявила Кутрова.

Эпидемиолог отметила, что все медицинские организации региона держат руку на «пульсе». По мнению Кутровой, вакцина сможет защитит от различных штаммов коронавируса и тяжелых последствий COVID.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19. По его словам, «Омикрон» в своей структуре имеет часть от другой инфекции.

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В Челябинской области, как и по всей стране, ожидается прирост заболеваемости COVID в конце января в связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 11 января заявила главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Елена Кутрова. «По всей Россий, в том числе в Челябинской области, ожидается прирост заболеваемости COVID-19 в середине или конце января. Мы готовы к новому штамму, в том числе в кратчайшие сроки развернуть дополнительные койки», — заявила Кутрова. Эпидемиолог отметила, что все медицинские организации региона держат руку на «пульсе». По мнению Кутровой, вакцина сможет защитит от различных штаммов коронавируса и тяжелых последствий COVID. Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19. По его словам, «Омикрон» в своей структуре имеет часть от другой инфекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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