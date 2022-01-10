Челябинская область готовится к волне «Омикрона»

В Челябинской области, как и по всей стране, ожидается прирост заболеваемости COVID в конце января в связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 11 января заявила главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Елена Кутрова.
«По всей Россий, в том числе в Челябинской области, ожидается прирост заболеваемости COVID-19 в середине или конце января. Мы готовы к новому штамму, в том числе в кратчайшие сроки развернуть дополнительные койки», — заявила Кутрова.
Эпидемиолог отметила, что все медицинские организации региона держат руку на «пульсе». По мнению Кутровой, вакцина сможет защитит от различных штаммов коронавируса и тяжелых последствий COVID.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19. По его словам, «Омикрон» в своей структуре имеет часть от другой инфекции.
В Челябинской области, как и по всей стране, ожидается прирост заболеваемости COVID в конце января в связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 11 января заявила главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Елена Кутрова. «По всей Россий, в том числе в Челябинской области, ожидается прирост заболеваемости COVID-19 в середине или конце января. Мы готовы к новому штамму, в том числе в кратчайшие сроки развернуть дополнительные койки», — заявила Кутрова. Эпидемиолог отметила, что все медицинские организации региона держат руку на «пульсе». По мнению Кутровой, вакцина сможет защитит от различных штаммов коронавируса и тяжелых последствий COVID. Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19. По его словам, «Омикрон» в своей структуре имеет часть от другой инфекции.