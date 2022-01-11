Специалист Минздрава предупредила о вспышке COVID среди детей

11 января 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

В России распространяются заразные штаммы коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Во второй половине января произойдет рост числа заболевших коронавирусом среди маленьких детей. Таким мнением с URA.RU поделилась главный внештатный детский специалист Минздрава России по профилактической медицине, академик Лейла Намазова-Баранова. «К сожалению во второй половине января можно ожидать подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекции, в том числе среди детей разного возраста. И причин тому несколько. Во-первых, продолжается появление и быстрое распространение все более заразных новых штаммов. Во-вторых, сейчас такое время года, когда активно циркулируют и другие инфекции, которые были распространены и раньше, но сейчас идет их взрывной рост. Например, грипп, риновирусная и респираторно-синцитиальная инфекции», — сообщила Лейла Намазова-Баранова. Третьей причиной специалист назвала большие скопления людей. «В холодное время года имеет место вынужденная скученность людей в транспорте, магазинах, кинотеатрах, кафе, ведь на улице сейчас находиться не очень комфортно. Как вы знаете, в таких местах собирается весьма значительное количество подростков», — отметила представитель Минздрава России. Последней причиной являются низкие темпы вакцинации и ревакцинации, сказала Намазова-Баранова. «Поэтому взрослые продолжают болеть сами и заражать детей. Кроме того, подростки — социально активная часть общества, которая также может участвовать в распространении вируса. Ну и наконец, только высокий охват всей популяции, включая детей и подростков, позволит победить эту грозную инфекцию. В любом случае, если бы люди были более широко провакцинированы от гриппа и коронавируса, то и новых случаев заражения было бы ощутимо меньше», — заключила главный внештатный детский специалист Минздрава. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Во второй половине января произойдет рост числа заболевших коронавирусом среди маленьких детей. Таким мнением с URA.RU поделилась главный внештатный детский специалист Минздрава России по профилактической медицине, академик Лейла Намазова-Баранова. «К сожалению во второй половине января можно ожидать подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекции, в том числе среди детей разного возраста. И причин тому несколько. Во-первых, продолжается появление и быстрое распространение все более заразных новых штаммов. Во-вторых, сейчас такое время года, когда активно циркулируют и другие инфекции, которые были распространены и раньше, но сейчас идет их взрывной рост. Например, грипп, риновирусная и респираторно-синцитиальная инфекции», — сообщила Лейла Намазова-Баранова. Третьей причиной специалист назвала большие скопления людей. «В холодное время года имеет место вынужденная скученность людей в транспорте, магазинах, кинотеатрах, кафе, ведь на улице сейчас находиться не очень комфортно. Как вы знаете, в таких местах собирается весьма значительное количество подростков», — отметила представитель Минздрава России. Последней причиной являются низкие темпы вакцинации и ревакцинации, сказала Намазова-Баранова. «Поэтому взрослые продолжают болеть сами и заражать детей. Кроме того, подростки — социально активная часть общества, которая также может участвовать в распространении вируса. Ну и наконец, только высокий охват всей популяции, включая детей и подростков, позволит победить эту грозную инфекцию. В любом случае, если бы люди были более широко провакцинированы от гриппа и коронавируса, то и новых случаев заражения было бы ощутимо меньше», — заключила главный внештатный детский специалист Минздрава.