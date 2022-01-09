Генсек НАТО заявил о риске большого конфликта с Россией

Столтенберг высказался об урегулировании разногласий с РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Риск конфликта между Россией и НАТО по-прежнему сохраняется. Об этом заявил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг. Однако он отметил, что есть возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины, принимая во внимание озабоченности России.

«Возможно вместе найти путь, политический путь вперед, и также учесть озабоченности России», — сказал Столтенберг в интервью изданию Financial Times. Однако он подчеркнул, что все еще существует риск конфликта.

При этом, по словам Столтенберга, НАТО готовы обсуждать с Россией меры по снижению риска, касающиеся, в частности, контроля над вооружениями и усилий по обеспечению большей прозрачности военной деятельности. Однако он отметил, что требование РФ, которые касаются невступления Украины в НАТО являются неприемлемыми и нарушают «основные принципы» альянса.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что намеченные на 10 января переговоры России и США, посвященные Украине и нерасширению НАТО на восток могут оказаться последними, если доводы российской стороны не будут услышаны. Темой переговоров должны стать проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые Москва направила Вашингтону в конце 2021 года. Речь идет о нерасширении НАТО на восток и отказе от планов по развертыванию инфраструктуры у границ РФ. Российская сторона опасается, что американские коллеги будут настаивать на односторонних уступках с ее стороны.

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