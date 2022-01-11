В Германии выступили против конфликта из-за «Северного потока-2» 12 января 2022 в 00:21 Размер текста - 17 + Кюнерт призвал не связывать отношения РФ с Украиной и ситуацию вокруг «Северного потока — 2» Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» В социал-демократической партии Германии выступили в поддержку проекта «Северный-поток-2», несмотря на опасения из-за российской агрессии в сторону Украины. Об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт», — заявил Кюнверт. По мнению генсека, не следует «смешивать» две проблемы, политику РФ в отношении Украины и ситуацию вокруг «Северного потока — 2». Ранее в Министерстве иностранных дел ФРГ назвали причину неодобрения российского газопровода «Северный поток — 2». Это происходит поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В социал-демократической партии Германии выступили в поддержку проекта «Северный-поток-2», несмотря на опасения из-за российской агрессии в сторону Украины. Об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт», — заявил Кюнверт. По мнению генсека, не следует «смешивать» две проблемы, политику РФ в отношении Украины и ситуацию вокруг «Северного потока — 2». Ранее в Министерстве иностранных дел ФРГ назвали причину неодобрения российского газопровода «Северный поток — 2». Это происходит поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям