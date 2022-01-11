В Германии выступили против конфликта из-за «Северного потока-2»

В социал-демократической партии Германии выступили в поддержку проекта «Северный-поток-2», несмотря на опасения из-за российской агрессии в сторону Украины. Об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт», — заявил Кюнверт. По мнению генсека, не следует «смешивать» две проблемы, политику РФ в отношении Украины и ситуацию вокруг «Северного потока — 2».
Ранее в Министерстве иностранных дел ФРГ назвали причину неодобрения российского газопровода «Северный поток — 2». Это происходит поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
В социал-демократической партии Германии выступили в поддержку проекта «Северный-поток-2», несмотря на опасения из-за российской агрессии в сторону Украины. Об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт», — заявил Кюнверт. По мнению генсека, не следует «смешивать» две проблемы, политику РФ в отношении Украины и ситуацию вокруг «Северного потока — 2». Ранее в Министерстве иностранных дел ФРГ назвали причину неодобрения российского газопровода «Северный поток — 2». Это происходит поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.