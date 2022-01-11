11 января 2022

В Германии выступили против конфликта из-за «Северного потока-2»

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Кюнерт призвал не связывать отношения РФ с Украиной и ситуацию вокруг «Северного потока — 2» Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

В социал-демократической партии Германии выступили в поддержку проекта «Северный-поток-2», несмотря на опасения из-за российской агрессии в сторону Украины. Об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт», — заявил Кюнверт. По мнению генсека, не следует «смешивать» две проблемы, политику РФ в отношении Украины и ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

Ранее в Министерстве иностранных дел ФРГ назвали причину неодобрения российского газопровода «Северный поток — 2». Это происходит поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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В социал-демократической партии Германии выступили в поддержку проекта «Северный-поток-2», несмотря на опасения из-за российской агрессии в сторону Украины. Об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт», — заявил Кюнверт. По мнению генсека, не следует «смешивать» две проблемы, политику РФ в отношении Украины и ситуацию вокруг «Северного потока — 2». Ранее в Министерстве иностранных дел ФРГ назвали причину неодобрения российского газопровода «Северный поток — 2». Это происходит поскольку проект пока не соответствует требованиям Евросоюза, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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