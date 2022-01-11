В Екатеринбурге эвакуировали здание суда

Полиция оцепила периметр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Здание суда Железнодорожного района было эвакуировано из-за сообщения о минировании. Периметр оцепили, на место выехали сотрудники спецслужб.

«Оцеплено здание суда, дежурит ППС. Не пускают пройти даже мимо по тротуару. Сотрудник полиции сказал, что был звонок о минировании», — цитирует рассказ очевидца портал Е1.RU.

Сообщается, что в МВД Свердловской области пока никаких комментариев по данному инциденту не давали. Ведомство сможет предоставить какую-либо информацию по завершении проверки.

Днем ранее в Екатеринбурге были эвакуированы две школы, №161 и №65. Полиция экстренно вывела учащихся из зданий.