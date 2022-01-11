11 января 2022

В Екатеринбурге эвакуировали здание суда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оцепление на Площади 1905 года. Екатеринбург, спецслужбы, минирование, оцепление, бесхозный предмет
Полиция оцепила периметр Фото:

Здание суда Железнодорожного района было эвакуировано из-за сообщения о минировании. Периметр оцепили, на место выехали сотрудники спецслужб.

«Оцеплено здание суда, дежурит ППС. Не пускают пройти даже мимо по тротуару. Сотрудник полиции сказал, что был звонок о минировании», — цитирует рассказ очевидца портал Е1.RU.

Сообщается, что в МВД Свердловской области пока никаких комментариев по данному инциденту не давали. Ведомство сможет предоставить какую-либо информацию по завершении проверки.

Днем ранее в Екатеринбурге были эвакуированы две школы, №161 и №65. Полиция экстренно вывела учащихся из зданий.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Здание суда Железнодорожного района было эвакуировано из-за сообщения о минировании. Периметр оцепили, на место выехали сотрудники спецслужб. «Оцеплено здание суда, дежурит ППС. Не пускают пройти даже мимо по тротуару. Сотрудник полиции сказал, что был звонок о минировании», — цитирует рассказ очевидца портал Е1.RU. Сообщается, что в МВД Свердловской области пока никаких комментариев по данному инциденту не давали. Ведомство сможет предоставить какую-либо информацию по завершении проверки. Днем ранее в Екатеринбурге были эвакуированы две школы, №161 и №65. Полиция экстренно вывела учащихся из зданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...