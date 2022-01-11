Глава центра Чумакова дал прогноз по пандемии COVID на 2022 год

12 января 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Айдар Ишмухаметов дал прогноз на продолжительность COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия коронавируса будет продолжаться не менее года, а затем COVID-19 станет сезонным заболеванием. Такой прогноз дал директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов. «Этот цикл, я думаю, что еще год должен продолжаться. А потом мы спокойно перейдем на ежегодную вакцинацию по типу гриппа, и вакцина от COVID войдет в календарь прививок, и думаю, что все будет вот так стабильно», — сказал Ишмухаметов 11 января в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК). По мнению создателя «КовиВака», за это время один из штаммов коронавируса должен вытеснить все остальные. Ишмухаметов предположил, что если существующие на тот момент вакцины сумеют справиться с таким штаммом, тогда пандемия станет обычной сезонной болезнью. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в России количество заболевших коронавирусом может превысить 100 тысяч в сутки при неблагоприятном сценарии. Она считает, что нужно быть готовыми к любому исходу. По ее словам, заболеваемость за первую неделю 2022 года уменьшилась на 19,4%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пандемия коронавируса будет продолжаться не менее года, а затем COVID-19 станет сезонным заболеванием. Такой прогноз дал директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов. «Этот цикл, я думаю, что еще год должен продолжаться. А потом мы спокойно перейдем на ежегодную вакцинацию по типу гриппа, и вакцина от COVID войдет в календарь прививок, и думаю, что все будет вот так стабильно», — сказал Ишмухаметов 11 января в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК). По мнению создателя «КовиВака», за это время один из штаммов коронавируса должен вытеснить все остальные. Ишмухаметов предположил, что если существующие на тот момент вакцины сумеют справиться с таким штаммом, тогда пандемия станет обычной сезонной болезнью. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в России количество заболевших коронавирусом может превысить 100 тысяч в сутки при неблагоприятном сценарии. Она считает, что нужно быть готовыми к любому исходу. По ее словам, заболеваемость за первую неделю 2022 года уменьшилась на 19,4%.