Школы РФ отремонтируют и снабдят средствами защиты от терактов

В России запускается федеральная программа по обновлению инфраструктуры школ. В рамках проекта, которым занимается Министерство просвещения, планируется обновить школьные здания, а также обеспечить на территориях учебных заведений защиту от террористических угроз.
«К 2026 году планируется отремонтировать около 11% имеющихся в стране школьных зданий. Кроме того, учебные заведения обеспечат „средствами защиты от террористических угроз“, а учителя пройдут курсы повышения квалификации или переподготовку», — сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что на данную программу выделено 418 млрд рублей, при этом в Госдуме предполагают, что число школ, требующих ремонта, может оказаться больше.
Ранее сообщалось, что депутаты и координаторы партийного проекта «Единой России» «Новая школа» будут следить за капитальным ремонтом в школах. С января 2022 года он стартует по всей стране. Депутаты будут анализировать ход работ и помогать школам правильно оформлять заявки на участие в программе капремонта.
В России запускается федеральная программа по обновлению инфраструктуры школ. В рамках проекта, которым занимается Министерство просвещения, планируется обновить школьные здания, а также обеспечить на территориях учебных заведений защиту от террористических угроз. «К 2026 году планируется отремонтировать около 11% имеющихся в стране школьных зданий. Кроме того, учебные заведения обеспечат „средствами защиты от террористических угроз“, а учителя пройдут курсы повышения квалификации или переподготовку», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что на данную программу выделено 418 млрд рублей, при этом в Госдуме предполагают, что число школ, требующих ремонта, может оказаться больше. Ранее сообщалось, что депутаты и координаторы партийного проекта «Единой России» «Новая школа» будут следить за капитальным ремонтом в школах. С января 2022 года он стартует по всей стране. Депутаты будут анализировать ход работ и помогать школам правильно оформлять заявки на участие в программе капремонта.