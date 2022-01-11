11 января 2022

Школы РФ отремонтируют и снабдят средствами защиты от терактов

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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, коридор, потолок, школа, руины
В Госдуме опасаются, что школ, требующих ремонта окажется больше, чем планировалось Фото:

В России запускается федеральная программа по обновлению инфраструктуры школ. В рамках проекта, которым занимается Министерство просвещения, планируется обновить школьные здания, а также обеспечить на территориях учебных заведений защиту от террористических угроз.

«К 2026 году планируется отремонтировать около 11% имеющихся в стране школьных зданий. Кроме того, учебные заведения обеспечат „средствами защиты от террористических угроз“, а учителя пройдут курсы повышения квалификации или переподготовку», — сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что на данную программу выделено 418 млрд рублей, при этом в Госдуме предполагают, что число школ, требующих ремонта, может оказаться больше.

Ранее сообщалось, что депутаты и координаторы партийного проекта «Единой России» «Новая школа» будут следить за капитальным ремонтом в школах. С января 2022 года он стартует по всей стране. Депутаты будут анализировать ход работ и помогать школам правильно оформлять заявки на участие в программе капремонта.

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В России запускается федеральная программа по обновлению инфраструктуры школ. В рамках проекта, которым занимается Министерство просвещения, планируется обновить школьные здания, а также обеспечить на территориях учебных заведений защиту от террористических угроз. «К 2026 году планируется отремонтировать около 11% имеющихся в стране школьных зданий. Кроме того, учебные заведения обеспечат „средствами защиты от террористических угроз“, а учителя пройдут курсы повышения квалификации или переподготовку», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что на данную программу выделено 418 млрд рублей, при этом в Госдуме предполагают, что число школ, требующих ремонта, может оказаться больше. Ранее сообщалось, что депутаты и координаторы партийного проекта «Единой России» «Новая школа» будут следить за капитальным ремонтом в школах. С января 2022 года он стартует по всей стране. Депутаты будут анализировать ход работ и помогать школам правильно оформлять заявки на участие в программе капремонта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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