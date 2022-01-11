Школы РФ отремонтируют и снабдят средствами защиты от терактов

12 января 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

В Госдуме опасаются, что школ, требующих ремонта окажется больше, чем планировалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России запускается федеральная программа по обновлению инфраструктуры школ. В рамках проекта, которым занимается Министерство просвещения, планируется обновить школьные здания, а также обеспечить на территориях учебных заведений защиту от террористических угроз. «К 2026 году планируется отремонтировать около 11% имеющихся в стране школьных зданий. Кроме того, учебные заведения обеспечат „средствами защиты от террористических угроз“, а учителя пройдут курсы повышения квалификации или переподготовку», — сообщает « Коммерсантъ ». Отмечается, что на данную программу выделено 418 млрд рублей, при этом в Госдуме предполагают, что число школ, требующих ремонта, может оказаться больше. Ранее сообщалось, что депутаты и координаторы партийного проекта «Единой России» «Новая школа» будут следить за капитальным ремонтом в школах. С января 2022 года он стартует по всей стране. Депутаты будут анализировать ход работ и помогать школам правильно оформлять заявки на участие в программе капремонта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России запускается федеральная программа по обновлению инфраструктуры школ. В рамках проекта, которым занимается Министерство просвещения, планируется обновить школьные здания, а также обеспечить на территориях учебных заведений защиту от террористических угроз. «К 2026 году планируется отремонтировать около 11% имеющихся в стране школьных зданий. Кроме того, учебные заведения обеспечат „средствами защиты от террористических угроз“, а учителя пройдут курсы повышения квалификации или переподготовку», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что на данную программу выделено 418 млрд рублей, при этом в Госдуме предполагают, что число школ, требующих ремонта, может оказаться больше. Ранее сообщалось, что депутаты и координаторы партийного проекта «Единой России» «Новая школа» будут следить за капитальным ремонтом в школах. С января 2022 года он стартует по всей стране. Депутаты будут анализировать ход работ и помогать школам правильно оформлять заявки на участие в программе капремонта.