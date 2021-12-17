«ЕР» взялась проконтролировать все капремонты в школах России

17 декабря 2021 в 19:03 Размер текста - 17 +

Депутаты «Единой России» будут помогать школам правильно оформлять заявки и следит за ходом капремонта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты и координаторы партийного проекта «Единой России» «Новая школа» будут следить за капитальным ремонтом в школах. С января 2022 года он стартует по всей стране. Депутаты будут анализировать ход работ и помогать школам правильно оформлять заявки на участие в программе капремонта. «Депутаты будут постоянно на связи непосредственно на территориях. Вместе с координаторами партпроекта „Новая школа“ и региональными органами власти будут анализировать ход работ. По возможности за объектами будет вестись онлайн-видеонаблюдение», — цитирует официальный сайт «Единой России» координатора «Новой школы», первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Алену Аршинову. Обсуждение капремонта прошло в рамках I Всероссийского родительского форума, который партия провела совместно с Минпросвещения РФ. В нем приняли участие около тысячи родителей из 85 регионов страны. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что за 2022—2023 годах капремонт необходимо провести не менее чем в трех тысячах образовательных учреждений. При этом необходимо следить за качеством работ. К контролю решили привлечь общественность — так проект будет максимально открытым. Аршинова сообщила, что за программой капремонта будут следить депутаты всех уровней от «Единой России» и сенаторы. Список ответственных передадут в Минпросвещения РФ. Также к программе привлекут родительские комитеты. Они помогут школам правильно составить заявки. Программу капремонта школ анонсировал президент РФ Владимир Путин на июньском съезде «Единой России». Партия закрепила ее в своей народной программе. В конце июля «Единая Россия» передала в Минпросвещения реестр из 7 200 школ, нуждающихся в капремонте. Так, в Курганской области в программу капитального ремонта попали 57 образовательных организаций. В них обучается порядка 25 000 детей, в то время как степень износа зданий составляет порядка 50%. «О необходимости комплексного подхода к ремонту существующей образовательной инфраструктуры говорили давно. И, наконец, этот процесс удалось запустить, и то, что строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе „Единой России“, говорит о том, что мы — партия, которая заботится о наших детях и их будущем», — рассказал URA.RU координатор проекта «Новая школа» в Курганской области Рамиль Салеев. В Тюменской области в программу капремонта вошли пять школ, в которых обучается почти 2 500 тысячи детей. Об этом рассказал координатор проекта «Новая школа», первый зампред областной думы Андрей Артюхов. Всего на 2022 год на раздел «Образование» из регионального бюджета выделено более 37 миллиардов рублей. Они пойдут как на разработку проектной документации и строительство детских садов и школ. Четыре новых образовательных учреждения появятся в Тюмени, уточнил Артюхов. Официальный сайт «Единой России» Официальный сайт «Единой России» Официальный сайт «Единой России» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты и координаторы партийного проекта «Единой России» «Новая школа» будут следить за капитальным ремонтом в школах. С января 2022 года он стартует по всей стране. Депутаты будут анализировать ход работ и помогать школам правильно оформлять заявки на участие в программе капремонта. «Депутаты будут постоянно на связи непосредственно на территориях. Вместе с координаторами партпроекта „Новая школа“ и региональными органами власти будут анализировать ход работ. По возможности за объектами будет вестись онлайн-видеонаблюдение», — цитирует официальный сайт «Единой России» координатора «Новой школы», первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Алену Аршинову. Обсуждение капремонта прошло в рамках I Всероссийского родительского форума, который партия провела совместно с Минпросвещения РФ. В нем приняли участие около тысячи родителей из 85 регионов страны. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что за 2022—2023 годах капремонт необходимо провести не менее чем в трех тысячах образовательных учреждений. При этом необходимо следить за качеством работ. К контролю решили привлечь общественность — так проект будет максимально открытым. Аршинова сообщила, что за программой капремонта будут следить депутаты всех уровней от «Единой России» и сенаторы. Список ответственных передадут в Минпросвещения РФ. Также к программе привлекут родительские комитеты. Они помогут школам правильно составить заявки. Программу капремонта школ анонсировал президент РФ Владимир Путин на июньском съезде «Единой России». Партия закрепила ее в своей народной программе. В конце июля «Единая Россия» передала в Минпросвещения реестр из 7 200 школ, нуждающихся в капремонте. Так, в Курганской области в программу капитального ремонта попали 57 образовательных организаций. В них обучается порядка 25 000 детей, в то время как степень износа зданий составляет порядка 50%. «О необходимости комплексного подхода к ремонту существующей образовательной инфраструктуры говорили давно. И, наконец, этот процесс удалось запустить, и то, что строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе „Единой России“, говорит о том, что мы — партия, которая заботится о наших детях и их будущем», — рассказал URA.RU координатор проекта «Новая школа» в Курганской области Рамиль Салеев. В Тюменской области в программу капремонта вошли пять школ, в которых обучается почти 2 500 тысячи детей. Об этом рассказал координатор проекта «Новая школа», первый зампред областной думы Андрей Артюхов. Всего на 2022 год на раздел «Образование» из регионального бюджета выделено более 37 миллиардов рублей. Они пойдут как на разработку проектной документации и строительство детских садов и школ. Четыре новых образовательных учреждения появятся в Тюмени, уточнил Артюхов.