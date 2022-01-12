Мощный циклон переместится в центр Европейской России в четверг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре и на севере Европейской России к выходным резко изменится погода — температура повысится сразу на 20 градусов, а атмосферное давление упадет. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Мощнейший циклон переместится в центр Европейской России в четверг. В ночь на пятницу он приблизится к Москве. Произойдет очень резкое понижение давления. Температура повысится на 20 градусов. Днем будет около нуля», — сказал Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

Погода резко изменится не только в столичном регионе, но и на северо-западе страны, в Черноземье и на юге — в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму. Завтрашний день в центре Европейской России и на севере будет еще холодным. «В ночь на четверг в Москве будет минус 17—минус 20 градусов. Будет видно звезды, поэтому [ожидается] выхолаживание», — отметил метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что в России нынешняя зима будет теплее нормы. В Восточной Сибири температура будет выше нормы на 2-4 градуса, в Якутии — на 5-7 градусов. А в средней полосе России ожидается подобие «еврозимы».

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