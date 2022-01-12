Торговые сети заявили о сдерживании цен на основные продукты

Крупные торговые сети России планируют ограничить максимальную наценку на ряд продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Крупнейшие торговые сети России намерены не повышать наценки на дешевые базовые продукты более чем на 10%. Это связано с многочисленными проверками Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Сразу два крупнейших ритейлера — X5 Group (компания, управляющая магазинами „Пятерочка“ и „Перекресток“ — прим. URA.RU) и „Магнит“ — уведомили ФАС об ограничении наценки не более чем на 10% на социально значимые продовольственные товары. Наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов, включая вермишель, овощи из „борщевого набора“, хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на слова представителей торговых сетей.

В ФАС подтвердили, что получили предложение от ритейлеров. В Минпромторге РФ отметили, что намерены обсудить с представителями торговых компаний введение максимальной наценки на базовые товары.

Ранее в ФАС провели масштабную проверку и уличили «Пятерочку» и «Магнит» в серьезном завышении цен на продукты. Проверка началась еще в августе 2021 года после многочисленных жалоб от граждан. После проведенной проверки «Пятерочка» и «Магнит» снизили цены на продукты, пишет «Национальная служба новостей». При этом в ФАС заявили, что в «Магните» пытались препятствовать проведению проверки цен, сообщает RT.

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