Экономист: какой стаж не засчитывают при назначении пенсии

Для получения страховой пенсии трудовой стаж должен составлять не менее 13 лет, отметила Елена Григорьева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При формировании пенсии в России в трудовой стаж не засчитывается время очного обучения в вузе и уход за ребенком, которому больше 1,5 лет. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«Например, сейчас не включается в трудовой стаж время очного обучения студента, а до 2012 года оно входило в расчет общего трудового стажа. Отпуск по уходу за ребенком входит в общий трудовой стаж, но лишь до полутора лет и при условии, что до него и после него гражданин работал. Отслужившие в армии также могут рассчитывать на включение в трудовой стаж срок армейской службы, если работали до и после него», — рассказала Григорьева изданию «Прайм».

Экономист отметила, что для получения страховой пенсии трудовой стаж должен составлять не менее 13 лет. В 2024 году эта цифра вырастет до 15 лет.

Ранее Григорьева сообщила, что для получения максимальной пенсии необходимо обязательно подтвердить трудовой стаж. Он также позволяет получить 25% прибавку к пенсии жителям сельской местности, пишет RT.

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