Экономист: какой стаж не засчитывают при назначении пенсии

При формировании пенсии в России в трудовой стаж не засчитывается время очного обучения в вузе и уход за ребенком, которому больше 1,5 лет. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
«Например, сейчас не включается в трудовой стаж время очного обучения студента, а до 2012 года оно входило в расчет общего трудового стажа. Отпуск по уходу за ребенком входит в общий трудовой стаж, но лишь до полутора лет и при условии, что до него и после него гражданин работал. Отслужившие в армии также могут рассчитывать на включение в трудовой стаж срок армейской службы, если работали до и после него», — рассказала Григорьева изданию «Прайм».
Экономист отметила, что для получения страховой пенсии трудовой стаж должен составлять не менее 13 лет. В 2024 году эта цифра вырастет до 15 лет.
Ранее Григорьева сообщила, что для получения максимальной пенсии необходимо обязательно подтвердить трудовой стаж. Он также позволяет получить 25% прибавку к пенсии жителям сельской местности, пишет RT.
При формировании пенсии в России в трудовой стаж не засчитывается время очного обучения в вузе и уход за ребенком, которому больше 1,5 лет. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. «Например, сейчас не включается в трудовой стаж время очного обучения студента, а до 2012 года оно входило в расчет общего трудового стажа. Отпуск по уходу за ребенком входит в общий трудовой стаж, но лишь до полутора лет и при условии, что до него и после него гражданин работал. Отслужившие в армии также могут рассчитывать на включение в трудовой стаж срок армейской службы, если работали до и после него», — рассказала Григорьева изданию «Прайм». Экономист отметила, что для получения страховой пенсии трудовой стаж должен составлять не менее 13 лет. В 2024 году эта цифра вырастет до 15 лет. Ранее Григорьева сообщила, что для получения максимальной пенсии необходимо обязательно подтвердить трудовой стаж. Он также позволяет получить 25% прибавку к пенсии жителям сельской местности, пишет RT.