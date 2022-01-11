Депутат Ильтяков пригласил на крещение легендарную рок-группу

Рок-группа выступит 18 января в Частоозерье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Частоозерье (Курганская область) во время праздника Крещения Господня выступит рок-группа «Черный кофе». Организует концерт мясокомбинат «Велес», которым владеет депутат облдумы Дмитрий Ильтяков.

«18 января. Частоозерье. Праздник Крещения Господня. Концерт легендарной рок-группы „Черный кофе“», — указано в посте, размещенном в группе мясокомбината в соцсети «ВКонтакте».

Во время праздника также выступит вокальный коллектив DOROS. Организаторы добавили, что для праздника создадут ледяной храм на озере Мартыново и библейские снежные фигуры.

Ранее стало известно, что в Кургане в 2022 году крещенские купания организуют только на Голубых озерах. До этого главным местом проведения этого мероприятия в городе был пляж «Бабьи пески».