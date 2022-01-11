11 января 2022
10 января 2022

Депутат Ильтяков пригласил на крещение легендарную рок-группу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината
Рок-группа выступит 18 января в Частоозерье Фото:

В селе Частоозерье (Курганская область) во время праздника Крещения Господня выступит рок-группа «Черный кофе». Организует концерт мясокомбинат «Велес», которым владеет депутат облдумы Дмитрий Ильтяков.

«18 января. Частоозерье. Праздник Крещения Господня. Концерт легендарной рок-группы „Черный кофе“», — указано в посте, размещенном в группе мясокомбината в соцсети «ВКонтакте».

Во время праздника также выступит вокальный коллектив DOROS. Организаторы добавили, что для праздника создадут ледяной храм на озере Мартыново и библейские снежные фигуры.

Ранее стало известно, что в Кургане в 2022 году крещенские купания организуют только на Голубых озерах. До этого главным местом проведения этого мероприятия в городе был пляж «Бабьи пески».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В селе Частоозерье (Курганская область) во время праздника Крещения Господня выступит рок-группа «Черный кофе». Организует концерт мясокомбинат «Велес», которым владеет депутат облдумы Дмитрий Ильтяков. «18 января. Частоозерье. Праздник Крещения Господня. Концерт легендарной рок-группы „Черный кофе“», — указано в посте, размещенном в группе мясокомбината в соцсети «ВКонтакте». Во время праздника также выступит вокальный коллектив DOROS. Организаторы добавили, что для праздника создадут ледяной храм на озере Мартыново и библейские снежные фигуры. Ранее стало известно, что в Кургане в 2022 году крещенские купания организуют только на Голубых озерах. До этого главным местом проведения этого мероприятия в городе был пляж «Бабьи пески».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...