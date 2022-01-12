Володин обвинил США в подрыве мировой безопасности

Снятие напряжения в мире сейчас зависит от действий США, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США проводят политику собственной исключительности и разрушают систему обеспечения международной безопасности. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны. Именно США в одностороннем порядке вышли из важнейших международных соглашений, позволявших сохранять военно-стратегический баланс в мире. США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников», — написал Володин в своем telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что снятие напряжения в мире сейчас зависит от действий США. «Им придется либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий», — заключил Володин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с США не вызывают оптимизма. При этом в Госдепе США отметили, что достигли прогресса в переговорах с РФ о размещении ракет. 10 января Россия и США начали переговоры по гарантиям безопасности, пишет RT. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала переговоры конструктивными, сообщает «Национальная служба новостей».

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