Госдеп: РФ и США достигли прогресса в обсуждении размещения ракет

11 января 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Появились предложения по теме размещения ракет в Европе, сообщил Нед Прайс Фото: Владимир Андреев © URA.RU На российско-американских переговорах США выдвинули предложения по мерам для улучшения безопасности. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, которые транслировался в Twitter. «Соединенные Штаты предложили несколько идей по двусторонним мерам, которые могут предпринять США и Россия», — сказал Нед Прайс. Он уточнил, что предложения касались вопроса о размещении ракет в Европе в связи с отказом от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Представитель Госдепа отметил, что США не намерены обсуждать ограничение на расширение НАТО, которое предлагает Россия. «Один из главных принципов НАТО: не закрывать двери для государств, желающих вступить в альянс», — подчеркнул Прайс. США не ожидают особых прорывов от переговоров с Россией по вопросам безопасности, добавил он. Однако Нед Прайс заявил, что американская сторона приветствует то, что Россия принимаент участие в диалоге с США и способствует началу дипломатического процесса. Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли 10 января в Женеве. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что контакты были глубокими и конкретными, добавив, что продвижение по теме нерасширения НАТО не достигнуто. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман предупредила Россию о жестких санкциях. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала российско-американские переговоры искренними и открытыми, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На российско-американских переговорах США выдвинули предложения по мерам для улучшения безопасности. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, которые транслировался в Twitter. «Соединенные Штаты предложили несколько идей по двусторонним мерам, которые могут предпринять США и Россия», — сказал Нед Прайс. Он уточнил, что предложения касались вопроса о размещении ракет в Европе в связи с отказом от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Представитель Госдепа отметил, что США не намерены обсуждать ограничение на расширение НАТО, которое предлагает Россия. «Один из главных принципов НАТО: не закрывать двери для государств, желающих вступить в альянс», — подчеркнул Прайс. США не ожидают особых прорывов от переговоров с Россией по вопросам безопасности, добавил он. Однако Нед Прайс заявил, что американская сторона приветствует то, что Россия принимаент участие в диалоге с США и способствует началу дипломатического процесса. Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли 10 января в Женеве. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что контакты были глубокими и конкретными, добавив, что продвижение по теме нерасширения НАТО не достигнуто. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман предупредила Россию о жестких санкциях. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала российско-американские переговоры искренними и открытыми, передает RT.