Доктор наук назвал смертельно-опасное лекарство при постковиде

13 января 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Без назначения врача препараты для разжижения крови могут быть смертельно опасны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Бесконтрольное применение при постковидном синдроме антикоагулянтов, которые предотвращают тромбы, могут вести к кровотечениям, кровоизлияниям и даже привести к смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Бесконтрольное и необоснованное применение антикоагулянтов при постковидном синдроме может быть чревато тяжелыми геморрагическими осложнениями, то есть кровотечениями, кровоизлияниями и острым поражением почек. Например, серьезные нарушения функции почек могут развиваться при антикоагулянт-ассоциированной нефропатии — остром кровоизлиянии в почечных клубочках. Применение антикоагулянтов без назначения врача и контроля лабораторных показателей коагулограммы, то есть исследования системы гемостаза, может даже закончиться плачевно — вплоть до летального исхода», — обратил внимание Сергей Токарев. По словам главного профилактолога УрФО, доктор может назначить препараты для разжижения крови строго по показаниям и только после оценки коагулограммы. «После перенесенного заболевания всем переболевшим COVID-19 необходимо пройти в поликлинике по месту прикрепления первый этап углубленной диспансеризации, в который входит, в частности, общий и биохимический анализ крови и исследование D-димера, определяющее риск и прогноз образования тромбов. По итогам этих исследований врач-терапевт примет решение о необходимости дообследования либо назначения антикоагулянтной терапии. Он же откорректирует дозу или отменит лечение в случае необходимости, если такие препараты ранее были назначены при выписке из ковидного стационара», — разъяснил Токарев. В беседе с URA.RU гематолог, профессор РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов добавил, что препараты для разведения крови применяются в основном для лечения форм COVID-19. «Тяжелые формы коронавируса, которые требуют госпитализации, как правило требуют и назначения антикоагулянтов. В иных случаях они не показаны. Если только у пациентов нет каких-то проблем. Но без врача эти лекарства ни в коем случае принимать нельзя. Осложнения могут быть тяжелыми и даже фатальными, ведь там разные дозы, кратности, сочетания с другими препаратами и так далее», — подытожил он. Ранее гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что некоторых пациентов через несколько месяцев после выздоровления поражают инсульты, инфаркты, либо у них отрывается тромб. В группу риска входят пожилые, люди с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие COVID-19. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бесконтрольное применение при постковидном синдроме антикоагулянтов, которые предотвращают тромбы, могут вести к кровотечениям, кровоизлияниям и даже привести к смерти. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Бесконтрольное и необоснованное применение антикоагулянтов при постковидном синдроме может быть чревато тяжелыми геморрагическими осложнениями, то есть кровотечениями, кровоизлияниями и острым поражением почек. Например, серьезные нарушения функции почек могут развиваться при антикоагулянт-ассоциированной нефропатии — остром кровоизлиянии в почечных клубочках. Применение антикоагулянтов без назначения врача и контроля лабораторных показателей коагулограммы, то есть исследования системы гемостаза, может даже закончиться плачевно — вплоть до летального исхода», — обратил внимание Сергей Токарев. По словам главного профилактолога УрФО, доктор может назначить препараты для разжижения крови строго по показаниям и только после оценки коагулограммы. «После перенесенного заболевания всем переболевшим COVID-19 необходимо пройти в поликлинике по месту прикрепления первый этап углубленной диспансеризации, в который входит, в частности, общий и биохимический анализ крови и исследование D-димера, определяющее риск и прогноз образования тромбов. По итогам этих исследований врач-терапевт примет решение о необходимости дообследования либо назначения антикоагулянтной терапии. Он же откорректирует дозу или отменит лечение в случае необходимости, если такие препараты ранее были назначены при выписке из ковидного стационара», — разъяснил Токарев. В беседе с URA.RU гематолог, профессор РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов добавил, что препараты для разведения крови применяются в основном для лечения форм COVID-19. «Тяжелые формы коронавируса, которые требуют госпитализации, как правило требуют и назначения антикоагулянтов. В иных случаях они не показаны. Если только у пациентов нет каких-то проблем. Но без врача эти лекарства ни в коем случае принимать нельзя. Осложнения могут быть тяжелыми и даже фатальными, ведь там разные дозы, кратности, сочетания с другими препаратами и так далее», — подытожил он. Ранее гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что некоторых пациентов через несколько месяцев после выздоровления поражают инсульты, инфаркты, либо у них отрывается тромб. В группу риска входят пожилые, люди с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие COVID-19.