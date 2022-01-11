Губернатор Шумков обратился к торговцам алкоголем

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил предпринимателей не продавать нелегальный алкоголь, чтобы «не брать грех на душу». Об этом он написал 12 января в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
«Отравления метиловым спиртом остаются существенной проблемой для наших регионов. <…> Десятки людей в зрелом возрасте ушли из жизни. <…> Отдельная просьба к продавцам и предпринимателям, распространяющим эту гадость „из-под полы“, — не берите грех на душу, не ломайте свои и чужие жизни ради копеечной выгоды», — отметил губернатор.
Шумков попросил покупателей быть осторожнее с алкоголем. Губернатор добавил, что никакая дешевая выпивка не стоит здоровья и жизни.
В сентябре 2021 года в Кургане из-за нелегального алкоголя отравились шесть человек. Трое из них погибли. Продавцу грозит до десяти лет лишения свободы.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил предпринимателей не продавать нелегальный алкоголь, чтобы «не брать грех на душу». Об этом он написал 12 января в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Отравления метиловым спиртом остаются существенной проблемой для наших регионов. <…> Десятки людей в зрелом возрасте ушли из жизни. <…> Отдельная просьба к продавцам и предпринимателям, распространяющим эту гадость „из-под полы“, — не берите грех на душу, не ломайте свои и чужие жизни ради копеечной выгоды», — отметил губернатор. Шумков попросил покупателей быть осторожнее с алкоголем. Губернатор добавил, что никакая дешевая выпивка не стоит здоровья и жизни. В сентябре 2021 года в Кургане из-за нелегального алкоголя отравились шесть человек. Трое из них погибли. Продавцу грозит до десяти лет лишения свободы.