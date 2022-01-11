Губернатор Шумков обратился к торговцам алкоголем

Губернатор Вадим Шумков попросил продавцов «не брать грех на душу» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Массовые отравления контрафактным алкоголем

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил предпринимателей не продавать нелегальный алкоголь, чтобы «не брать грех на душу». Об этом он написал 12 января в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Отравления метиловым спиртом остаются существенной проблемой для наших регионов. <…> Десятки людей в зрелом возрасте ушли из жизни. <…> Отдельная просьба к продавцам и предпринимателям, распространяющим эту гадость „из-под полы“, — не берите грех на душу, не ломайте свои и чужие жизни ради копеечной выгоды», — отметил губернатор.

Шумков попросил покупателей быть осторожнее с алкоголем. Губернатор добавил, что никакая дешевая выпивка не стоит здоровья и жизни.

В сентябре 2021 года в Кургане из-за нелегального алкоголя отравились шесть человек. Трое из них погибли. Продавцу грозит до десяти лет лишения свободы.

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