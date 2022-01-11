11 января 2022
10 января 2022

Губернатор Шумков обратился к торговцам алкоголем

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Соглашение. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков попросил продавцов «не брать грех на душу» Фото:
новость из сюжета
Массовые отравления контрафактным алкоголем

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил предпринимателей не продавать нелегальный алкоголь, чтобы «не брать грех на душу». Об этом он написал 12 января в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Отравления метиловым спиртом остаются существенной проблемой для наших регионов. <…> Десятки людей в зрелом возрасте ушли из жизни. <…> Отдельная просьба к продавцам и предпринимателям, распространяющим эту гадость „из-под полы“, — не берите грех на душу, не ломайте свои и чужие жизни ради копеечной выгоды», — отметил губернатор.

Шумков попросил покупателей быть осторожнее с алкоголем. Губернатор добавил, что никакая дешевая выпивка не стоит здоровья и жизни.

В сентябре 2021 года в Кургане из-за нелегального алкоголя отравились шесть человек. Трое из них погибли. Продавцу грозит до десяти лет лишения свободы.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил предпринимателей не продавать нелегальный алкоголь, чтобы «не брать грех на душу». Об этом он написал 12 января в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Отравления метиловым спиртом остаются существенной проблемой для наших регионов. <…> Десятки людей в зрелом возрасте ушли из жизни. <…> Отдельная просьба к продавцам и предпринимателям, распространяющим эту гадость „из-под полы“, — не берите грех на душу, не ломайте свои и чужие жизни ради копеечной выгоды», — отметил губернатор. Шумков попросил покупателей быть осторожнее с алкоголем. Губернатор добавил, что никакая дешевая выпивка не стоит здоровья и жизни. В сентябре 2021 года в Кургане из-за нелегального алкоголя отравились шесть человек. Трое из них погибли. Продавцу грозит до десяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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