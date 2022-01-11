Покалеченного младенца из Копейска перевезли в Челябинск

Малышке оказывается вся необходимая медпомощь (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Покалеченную двухмесячную девочку из Копейска доставили в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Об этом URA.RU сообщили в региональном минздраве, отметив, что малышке оказывается вся необходимая медицинская помощь. Официальные лица заявляют, что для окончательных выводов необходимы результаты экспертизы.

История с покалеченным младенцем вызвала 11 января общественный резонанс. Малышка поступила в детскую поликлинику Копейска с синяками по всему телу и сломанной рукой. Изо рта ребенка шла кровь. Прокуратура области организовала проверку и выясняет обстоятельства трагедии в многодетной семье.

«Ребенок сейчас находится в Челябинской областной детской клинической больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили URA.RU в минздраве.

Как рассказал URA.RU источник, мать и отец ребенка утверждают, что не понимают, откуда на теле младенца взялись синяки и увечья. 6 января у ребенка был врач и проводил осмотр. На тот момент ребенок был абсолютно здоров, без признаков насилия. Эта информация опровергает версию, что ребенка могли покалечить во время новогодних застолий.

«Пока не стоит спешить с выводами, что ребенок был избит. Ждем заключение медиков о характере травм. После этого будем проверять действия местных органов соцзащиты. Данная семья на учете не состояла ни как попавшая в трудную жизненную ситуацию, ни как неблагополучная», — заявила URA.RU министр социальных отношений области Ирина Буторина, отметив, что с семьей уже работают.

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