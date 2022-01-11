По словам одного из пассажиров, после взлета не закрылись стойки шасси Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самолет, следующий рейсом из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, вырабатывает топливо на аэропортом Кольцово. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров. По его словам, после взлета не закрылись стойки шасси.

«Рейс U 223 Екатеринбург — С. Петербург, после взлета не закрылись стойки шасси. Вырабатываем топливо и возвращаемся», — сообщил URA.RU пассажир.

«После взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт Кольцово», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Пассажиров отправят до места назначения на резервном самолете. До пресс-службы «Кольцово» оперативно дозвониться не удалось.

Ранее сообщалось о задержке рейсов из Екатеринбурга в Пермь. Сайт аэропорта в Перми сообщал, что задержали рейс Москва — Екатеринбург — Пермь, а также — Санкт-Петербург — Екатеринбург — Пермь.

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