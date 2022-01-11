11 января 2022
10 января 2022

Популярный блогер заявил, что навсегда покидает Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое место жительства блогер еще не выбрал Фото:

Пермский travel-блогер Эльнар Мансуров решил навсегда уехать из Перми. Об этом он сообщил своим 189 тысячам подписчиков в блоге «mishka.travel» в социальной сети Instagram.

«Осеннее путешествие (Стамбул-Италия-Рига) дало мне осознать, что мы можем обходиться без своего родного города. И нам было хорошо. Вы не поверите, но после прилета домой, я уже на следующий день искал билеты с поиском «куда угодно», — пишет Мансуров.

Блогер рассказал, что его не устраивает местный холодный климат, агрессия окружающих, уровень и качество жизни, а также экология. «Хочу, чтобы, открыв окна, можно было дышать чистым воздухом. Хочется доступ к современному образованию для моего ребенка. Хочу, чтобы Юну окружали открытые миру люди без всяких предрассудков», — сообщил блогер.

Стоит отметить, что накануне заявления о переезде блогера мэр Перми Алексей Демкин сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram о том, что Пермь вошла в число победителей международного конкурса «Город, где хочется жить». Подписчики обвинили его в том, что он не обращает внимания на жителей.

Куда именно переезжает блогер — пока неизвестно. Он попросил подписчиков подкинуть идеи: «Главное, чтобы было «что-то не сильно оторванное от всех и вся (не Канада условная), не экзотика, не деревня, не крупный мегаполис (не Москва), не новый язык (без изучения шведского), не радикально иная культура (не ОАЭ)». Подписчики уже предложили Новую Зеландию, Грузию, Турцию, Эстонию, Словению, Португалию, Ирландию и США.

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Пермский travel-блогер Эльнар Мансуров решил навсегда уехать из Перми. Об этом он сообщил своим 189 тысячам подписчиков в блоге «mishka.travel» в социальной сети Instagram. «Осеннее путешествие (Стамбул-Италия-Рига) дало мне осознать, что мы можем обходиться без своего родного города. И нам было хорошо. Вы не поверите, но после прилета домой, я уже на следующий день искал билеты с поиском «куда угодно», — пишет Мансуров. Блогер рассказал, что его не устраивает местный холодный климат, агрессия окружающих, уровень и качество жизни, а также экология. «Хочу, чтобы, открыв окна, можно было дышать чистым воздухом. Хочется доступ к современному образованию для моего ребенка. Хочу, чтобы Юну окружали открытые миру люди без всяких предрассудков», — сообщил блогер. Стоит отметить, что накануне заявления о переезде блогера мэр Перми Алексей Демкин сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram о том, что Пермь вошла в число победителей международного конкурса «Город, где хочется жить». Подписчики обвинили его в том, что он не обращает внимания на жителей. Куда именно переезжает блогер — пока неизвестно. Он попросил подписчиков подкинуть идеи: «Главное, чтобы было «что-то не сильно оторванное от всех и вся (не Канада условная), не экзотика, не деревня, не крупный мегаполис (не Москва), не новый язык (без изучения шведского), не радикально иная культура (не ОАЭ)». Подписчики уже предложили Новую Зеландию, Грузию, Турцию, Эстонию, Словению, Португалию, Ирландию и США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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