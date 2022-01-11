11 января 2022

Экспертиза поставила точку в споре Монеточки и Костюшкина

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Песню Монеточки не признали пародией Фото:

Композиция певицы из Екатеринбурга Елизаветы Гырдымовой (Монеточка) «Мама я не зигую» не является пародией на композицию артиста Стаса Костюшкина «Мама, я не танцую» и включает до 50% заимствованного материала. К соответствующему выводу пришли эксперты, анализировавшие заимствования в песне по назначению суда.

«Произведение два („Мама, я не зигую“ — прим. URA.RU) не относится к жанру музыкальной пародии», — цитирует ТАСС заключение экспертов. При этом они подчеркнули, что в песне заимствовано от 25% до 50% материала из песни «Мама, я не танцую». Отличия от изначальной мелодии являются техническими, уточнили эксперты.

Экспертизу назначил Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Позднее дело передали в Басманный суд Москвы.

Адвокат Стаса Костюшкина Роман Лалаян сообщал, что эксперты признали песню «Мама, я не зигую» плагиатом, в которой 75% является заимствованием. После иска Стаса Костюшкина Гырдымовой предложили купить песню за 200 тысяч рублей, но она отказалась, сославшись на высокую цену композиции. Сторона обвинения требует от певицы 900 тысяч рублей за незаконное использование песни.

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Композиция певицы из Екатеринбурга Елизаветы Гырдымовой (Монеточка) «Мама я не зигую» не является пародией на композицию артиста Стаса Костюшкина «Мама, я не танцую» и включает до 50% заимствованного материала. К соответствующему выводу пришли эксперты, анализировавшие заимствования в песне по назначению суда. «Произведение два („Мама, я не зигую“ — прим. URA.RU) не относится к жанру музыкальной пародии», — цитирует ТАСС заключение экспертов. При этом они подчеркнули, что в песне заимствовано от 25% до 50% материала из песни «Мама, я не танцую». Отличия от изначальной мелодии являются техническими, уточнили эксперты. Экспертизу назначил Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Позднее дело передали в Басманный суд Москвы. Адвокат Стаса Костюшкина Роман Лалаян сообщал, что эксперты признали песню «Мама, я не зигую» плагиатом, в которой 75% является заимствованием. После иска Стаса Костюшкина Гырдымовой предложили купить песню за 200 тысяч рублей, но она отказалась, сославшись на высокую цену композиции. Сторона обвинения требует от певицы 900 тысяч рублей за незаконное использование песни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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