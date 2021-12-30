Экспертиза подтвердила плагиат Монеточки с песни Костюшкина

31 декабря 2021 в 05:48 Размер текста - 17 +

Экспертиза подтвердила, что песня Монеточки — является плагиатом на 75% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Песня исполнительницы из Екатеринбурга Монеточки (Елизавета Гырдымова) «Мама, я не зигую» является плагиатом композиции «Женщина, я не танцую» экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Об этом заявил адвокат певца Роман Лалаян. «У нас вчера состоялось судебное заседание, на котором были обнародованы результаты экспертизы, которая подтвердила, что это ни в коем случае не пародия, на 75% это плагиат, а на оставшиеся 25% — погрешности», — сообщил Лалаян в разговоре с телеканалом 360. Он отметил, что сторона Костюшкина хотела решить данный вопрос без суда, Монеточке даже предлагали приобрести песню за 200 тыс. рублей. Однако певица от предложения отказалась, заявив, что это слишком дорого. Обвинение требует от Елизаветы компенсацию в размере 900 тыс. рублей. Среди прочих требований: удалить песню «Мама, я не зигую» со всех площадок и прекратить ее исполнение на концертах. В связи с тем, что Монеточка с недавнего времени прописана в Москве, рассмотрение дела продолжит Басманный районный суд. В сентябре 2021 URA.RU сообщало, что в ходе заседания Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга стороны истца и ответчика, заявили, что не заинтересованы в проведении экспертизы. Они просили рассмотреть дело по имеющимся у суда материалам. Однако после оглашенного решения стороны согласились, что экспертизу необходимо провести. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Песня исполнительницы из Екатеринбурга Монеточки (Елизавета Гырдымова) «Мама, я не зигую» является плагиатом композиции «Женщина, я не танцую» экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Об этом заявил адвокат певца Роман Лалаян. «У нас вчера состоялось судебное заседание, на котором были обнародованы результаты экспертизы, которая подтвердила, что это ни в коем случае не пародия, на 75% это плагиат, а на оставшиеся 25% — погрешности», — сообщил Лалаян в разговоре с телеканалом 360. Он отметил, что сторона Костюшкина хотела решить данный вопрос без суда, Монеточке даже предлагали приобрести песню за 200 тыс. рублей. Однако певица от предложения отказалась, заявив, что это слишком дорого. Обвинение требует от Елизаветы компенсацию в размере 900 тыс. рублей. Среди прочих требований: удалить песню «Мама, я не зигую» со всех площадок и прекратить ее исполнение на концертах. В связи с тем, что Монеточка с недавнего времени прописана в Москве, рассмотрение дела продолжит Басманный районный суд. В сентябре 2021 URA.RU сообщало, что в ходе заседания Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга стороны истца и ответчика, заявили, что не заинтересованы в проведении экспертизы. Они просили рассмотреть дело по имеющимся у суда материалам. Однако после оглашенного решения стороны согласились, что экспертизу необходимо провести.