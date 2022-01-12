В ВОЗ назвали категории наиболее уязвимых для «Омикрона» людей

Директор ВОЗ по ЧС сообщает, что последствия вирусных инфекций часто зависят от состояния иммунной системы человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что наибольшему риску при заболевании новым штаммом «Омикрон» подвержены непривитые и пожилые люди. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

«Доктор Майк Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, сказал, что омикрон представляет собой „огромную угрозу“ для жизни непривитых. Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по Covid-19, сказала, что пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями сталкиваются с повышенным риском смерти по сравнению с другими группами», — пишет CNBC.

Ранее ВОЗ сообщило, что в мире побит рекорд по заболеваемости короновирусом. За неделю было выявлено 15 миллионов заразившихся. Директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что для успешной выработки коллективного иммунитета необходимо ежедневно прививать 500-700 тысяч человек.

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