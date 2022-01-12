Гинцбург призвал прививать от COVID 700 тысяч россиян в день

Гинцбург сказал, что «Спутник V» работает против разных штаммов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для того, чтобы достичь необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, необходимо ежедневно прививать в десять раз больше граждан. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«В день 500-600-700 тысяч человек в России должно вакцинироваться, а те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода „зонтиком“ накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, „Спутник“ действует. Пока он действует против всех известных вариантов, нам с ним повезло», — рассказал «Интерфаксу» Александр Гинцбург.

Он также рассказал, что в отличие от зарубежных вакцин, «Спутник V» не нуждается в доработке для борьбы со штаммом «Омикрон». «Количество специфических антител у привитых „Спутником“ по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител», — сказал Гинцбург.

Ранее заместитель директора по научной работе национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России в конце января-начале февраля ожидается подъем заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон». Также ВОЗ сообщил о побитом рекорде по количеству заражений коронавирусом. За неделю было выявлено 15 миллионов человек.

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