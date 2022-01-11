11 января 2022

Главная курганская спортшкола сократит число воспитанников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир по дзюдо на кубок губернатора. Челябинск, дзюдо, спорт, татами
Изменения произойдут в Спортивной школе олимпийского резерва № 1 Фото:

В Кургане часть воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва № 1 переведут в муниципальные школы. Данная информация была размещена 12 января на сайте областного правительства.

«Некоторые группы воспитанников отделений Спортивной школы олимпийского резерва № 1 будут переданы в ведение муниципальных спортивных школ города Кургана. Планируется, что в муниципальные спортивные школы перейдут группы детей, которые занимаются начальной подготовкой, и оздоровительные группы. <…> В них занимаются около 800 ребят», — указано в сообщении.

По словам властей, благодаря этому к спорту удастся привлечь больше детей. Власти отметили, что, несмотря на переход, места проведения тренировок, инвентарь, экипировка и тренерский состав сохранятся. Также представители правительства добавили, что тренеров сокращать не планируют. Передачу групп воспитанников планируют завершить в начале февраля.

«Школа олимпийского резерва сможет сконцентрироваться на подготовке ребят, которые показывают высокие результаты, в том числе юных спортсменов из районов области, что с действовавшей ранее системой работы было проблематично», — объяснил начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин. Также он отметил, что спортсменов из муниципальных спортшкол при достижении необходимых результатов могут зачислить обратно.

Ранее стало известно, что в Шадринске детскую спортивную школу «Гонг» присоединят к детско-юношеской спортивной школе «Ермак». Реорганизация пройдет до 15 февраля.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане часть воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва № 1 переведут в муниципальные школы. Данная информация была размещена 12 января на сайте областного правительства. «Некоторые группы воспитанников отделений Спортивной школы олимпийского резерва № 1 будут переданы в ведение муниципальных спортивных школ города Кургана. Планируется, что в муниципальные спортивные школы перейдут группы детей, которые занимаются начальной подготовкой, и оздоровительные группы. <…> В них занимаются около 800 ребят», — указано в сообщении. По словам властей, благодаря этому к спорту удастся привлечь больше детей. Власти отметили, что, несмотря на переход, места проведения тренировок, инвентарь, экипировка и тренерский состав сохранятся. Также представители правительства добавили, что тренеров сокращать не планируют. Передачу групп воспитанников планируют завершить в начале февраля. «Школа олимпийского резерва сможет сконцентрироваться на подготовке ребят, которые показывают высокие результаты, в том числе юных спортсменов из районов области, что с действовавшей ранее системой работы было проблематично», — объяснил начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин. Также он отметил, что спортсменов из муниципальных спортшкол при достижении необходимых результатов могут зачислить обратно. Ранее стало известно, что в Шадринске детскую спортивную школу «Гонг» присоединят к детско-юношеской спортивной школе «Ермак». Реорганизация пройдет до 15 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...