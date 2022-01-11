Главная курганская спортшкола сократит число воспитанников

Изменения произойдут в Спортивной школе олимпийского резерва № 1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане часть воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва № 1 переведут в муниципальные школы. Данная информация была размещена 12 января на сайте областного правительства.

«Некоторые группы воспитанников отделений Спортивной школы олимпийского резерва № 1 будут переданы в ведение муниципальных спортивных школ города Кургана. Планируется, что в муниципальные спортивные школы перейдут группы детей, которые занимаются начальной подготовкой, и оздоровительные группы. <…> В них занимаются около 800 ребят», — указано в сообщении.

По словам властей, благодаря этому к спорту удастся привлечь больше детей. Власти отметили, что, несмотря на переход, места проведения тренировок, инвентарь, экипировка и тренерский состав сохранятся. Также представители правительства добавили, что тренеров сокращать не планируют. Передачу групп воспитанников планируют завершить в начале февраля.

«Школа олимпийского резерва сможет сконцентрироваться на подготовке ребят, которые показывают высокие результаты, в том числе юных спортсменов из районов области, что с действовавшей ранее системой работы было проблематично», — объяснил начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин. Также он отметил, что спортсменов из муниципальных спортшкол при достижении необходимых результатов могут зачислить обратно.

Ранее стало известно, что в Шадринске детскую спортивную школу «Гонг» присоединят к детско-юношеской спортивной школе «Ермак». Реорганизация пройдет до 15 февраля.

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