В ЯНАО назвали ТОП-5 востребованных вакансий

12 января 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Вакансия водителя стала самой популярной за 2021 год Фото: Анна Майорова © URA.RU Самой востребованной у работодателей ЯНАО за 2021 год стала вакансия водителя. При этом, больше всего вакансий было представлено в сфере строительства и недвижимости, сообщает URA.RU платформа онлайн-рекрутинга hh.ru «Среди конкретных профессий можно выделить водителей (7% вакансий за весь 2021 год), продавцов (6%), менеджеров по продажам (4%), инженеров ПТО (3%) и разнорабочих (3%)», — сообщили агентству в hh.ru. По количеству вакансий перове место заняли сферы строительства и недвижимости — 23% от общего числа вакансий в ЯНАО. Далее идут продажи — 21%, рабочий персонал — 15%, транспорт, логистика — 14% и добыча сырья — 12%. Всего за 2021 год на Ямале было открыто около 25 тысяч вакансий. Работа вахтовым методом составила 35% из числа всех вакансий. С опытом работы от года до трех лет искали в 42% случаев, 28% подходили для соискателей без опыта, остальные — для людей с опытом более трех лет. По итогам года средняя предлагаемая зарплата по составила 72,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО также назвали специальности водитель автомобиля и машинист различных установок самыми востребованными в регионе. А зарплата ямальских водителей стала одной из самых высоких в России — 86,6 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Самой востребованной у работодателей ЯНАО за 2021 год стала вакансия водителя. При этом, больше всего вакансий было представлено в сфере строительства и недвижимости, сообщает URA.RU платформа онлайн-рекрутинга hh.ru «Среди конкретных профессий можно выделить водителей (7% вакансий за весь 2021 год), продавцов (6%), менеджеров по продажам (4%), инженеров ПТО (3%) и разнорабочих (3%)», — сообщили агентству в hh.ru. По количеству вакансий перове место заняли сферы строительства и недвижимости — 23% от общего числа вакансий в ЯНАО. Далее идут продажи — 21%, рабочий персонал — 15%, транспорт, логистика — 14% и добыча сырья — 12%. Всего за 2021 год на Ямале было открыто около 25 тысяч вакансий. Работа вахтовым методом составила 35% из числа всех вакансий. С опытом работы от года до трех лет искали в 42% случаев, 28% подходили для соискателей без опыта, остальные — для людей с опытом более трех лет. По итогам года средняя предлагаемая зарплата по составила 72,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО также назвали специальности водитель автомобиля и машинист различных установок самыми востребованными в регионе. А зарплата ямальских водителей стала одной из самых высоких в России — 86,6 тысяч рублей.