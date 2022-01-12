Ученый рассказал о тяжелом влиянии COVID на почки

12 января 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Тромбы могут стать причиной почечной недостаточности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за влияния COVID-19 на свертываемость крови и активизацию иммунных процессов, у пациентов может начаться почечная недостаточность. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. «Образование тромбов при COVID-19 может привести к почечной недостаточности и вторичной гипертонии, то есть может нарушиться проницаемость сосудов и какие-то вещества будут накапливаться в организме, хуже выводиться. Плюс, есть вероятность активизации аутоиммунных процессов, которые в первую очередь затрагивают органы с богатой сосудистой сетью, в том числе почки», — объяснил Владимир Тимошилов. По словам собеседника агентства, коронавирус может стать причиной того, что собственные антитела начнут поражать мелкие капилляры в почках. «Есть аутоиммунные нефриты, когда антитела начинают поражать именно мелкие капилляры в почках, через которые происходит фильтрация веществ и выделение, что ведет к развитию почечной недостаточности. Эти процессы были описаны и известны задолго до коронавируса, причины их очень разнообразные, но не стоит исключать, что и COVID-19 может стать пусковым или усугубляющим моментом в развитии таких аутоиммунных заболеваний», — пояснил Тимошилов. В беседе с URA.RU генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подчеркнул, что почечная недостаточность при COVID-19 может развиться в случае тяжелого течения заболевания. «Если у человека тяжелое течение заболевания, то у него и без аутоиммунных реакций может развиться полиорганная недостаточность с поражением почек. Так как проблема сосудов почек в их маленьком диаметре и очень высокой скорости передачи веществ, поэтому требования к капиллярам, как и в мозге, гораздо выше, чем в других органах, они гораздо легче закупориваются», — добавил он. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о грядущей новой вспышке COVID-19. Так как коронавирус не оставляет в покое весь мир, много заболевших фиксируется в США и европейских странах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за влияния COVID-19 на свертываемость крови и активизацию иммунных процессов, у пациентов может начаться почечная недостаточность. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов. «Образование тромбов при COVID-19 может привести к почечной недостаточности и вторичной гипертонии, то есть может нарушиться проницаемость сосудов и какие-то вещества будут накапливаться в организме, хуже выводиться. Плюс, есть вероятность активизации аутоиммунных процессов, которые в первую очередь затрагивают органы с богатой сосудистой сетью, в том числе почки», — объяснил Владимир Тимошилов. По словам собеседника агентства, коронавирус может стать причиной того, что собственные антитела начнут поражать мелкие капилляры в почках. «Есть аутоиммунные нефриты, когда антитела начинают поражать именно мелкие капилляры в почках, через которые происходит фильтрация веществ и выделение, что ведет к развитию почечной недостаточности. Эти процессы были описаны и известны задолго до коронавируса, причины их очень разнообразные, но не стоит исключать, что и COVID-19 может стать пусковым или усугубляющим моментом в развитии таких аутоиммунных заболеваний», — пояснил Тимошилов. В беседе с URA.RU генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подчеркнул, что почечная недостаточность при COVID-19 может развиться в случае тяжелого течения заболевания. «Если у человека тяжелое течение заболевания, то у него и без аутоиммунных реакций может развиться полиорганная недостаточность с поражением почек. Так как проблема сосудов почек в их маленьком диаметре и очень высокой скорости передачи веществ, поэтому требования к капиллярам, как и в мозге, гораздо выше, чем в других органах, они гораздо легче закупориваются», — добавил он. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о грядущей новой вспышке COVID-19. Так как коронавирус не оставляет в покое весь мир, много заболевших фиксируется в США и европейских странах.