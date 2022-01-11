Как долго родителей не будут пропускать в детские сады, источник не уточнил Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как минимум в отдельных районах Екатеринбурга начинает действовать ограничение доступа родителей в детские сады, сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. По словам собеседника агентства, это связано с волной лжеминирований образовательных учреждений. Является ли указанная мера безопасности повсеместной, пока не известно.

«Руководителям дошкольных образовательных учреждений дана установка не пропускать родителей и других взрослых. То есть они будут заходить и тут же передавать детей воспитателям. Это сделано для того, чтобы предотвратить угрозу реальных минирований», — поделился источник. Также он уточнил, что, поскольку в школах такие ограничительные меры уже действуют, в отношении них решено лишь усилить бдительность.

В городском департаменте образования, комментируя слова источника, отметили, что родителей в детские сады не пускают и без того — в связи с пандемии коронавируса. «С педагогами и сотрудниками школ организованы дополнительные инструктажи о действиях в подобных ситуациях. Муниципалитет и руководители образовательных учреждений взаимодействуют с правоохранительными органами для расследования инцидента и предотвращения его повторения», — добавили там.

О массовой эвакуации школ Екатеринбурга из-за угрозы минирования стало известно рано утром 12 января. По официальным данным, во время первого урока были эвакуировали 93 школы, позднее список вырос до 151 учреждения. По одной из версий, причиной могло стать анонимное письмо с угрозами взрыва, которое было разослано по школам. Мэр Алексей Орлов говорил URA.RU, что такие сообщения отправлялись из-за рубежа.

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