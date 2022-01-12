Сбежавший в Белоруссию поляк рассказал об убийстве 240 беженцев

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Следователями будет дана принципиальная правовая оценка всем преступным действиям польских силовиков Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

Военнослужащий Вооруженных Сил Республики Польша Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами убили в приграгничной зоне более 240 беженцев, следовавших через Польшу в Германию. Об этом сообщила пресс-служба СК Республики Беларусь.

«В ходе расследования уголовного дела военнослужащий Вооруженных Сил Республики Польша — Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша. Кроме того, он неоднократно являлся свидетелем таких преступлений. Со слов военнослужащего ему известно об убийстве более 240 человек. Тела погибших польские силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах», — говорится в пресс-релизе.

Ведомство направило просьбу об информировании Министерством иностранных дел Беларуси о произошедшем стран Ближнего Востока. СК инициировал сбор информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу.

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Военнослужащий Вооруженных Сил Республики Польша Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами убили в приграгничной зоне более 240 беженцев, следовавших через Польшу в Германию. Об этом сообщила пресс-служба СК Республики Беларусь. «В ходе расследования уголовного дела военнослужащий Вооруженных Сил Республики Польша — Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша. Кроме того, он неоднократно являлся свидетелем таких преступлений. Со слов военнослужащего ему известно об убийстве более 240 человек. Тела погибших польские силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах», — говорится в пресс-релизе. Ведомство направило просьбу об информировании Министерством иностранных дел Беларуси о произошедшем стран Ближнего Востока. СК инициировал сбор информации и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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