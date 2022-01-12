Представитель Путина: РФ готова идти на встречу Украине

12 января 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков высказался о взаимоотношениях с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова идти на обсуждение с Украиной, но для этого нужно использовать имеющиеся договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российская сторона тоже готова предметно договариваться. Но для этого нужно использовать имеющиеся договоренности. Грузить новые договоренности на неисполненные договоренности, не думаем, что это правильная практика. Намеки на встречу четверки никогда не исчезали. Но понимания конкретных сроков нет», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее на Украине заявили, что нужно сохранять дипломатические каналы связи с Россией. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, это позволит избежать применения военных инструментов, сообщает RT. Россию ждут последствия в случае агрессии в отношении Украины, предупредил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что диалог обязателен, но нужно и сдерживание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия готова идти на обсуждение с Украиной, но для этого нужно использовать имеющиеся договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российская сторона тоже готова предметно договариваться. Но для этого нужно использовать имеющиеся договоренности. Грузить новые договоренности на неисполненные договоренности, не думаем, что это правильная практика. Намеки на встречу четверки никогда не исчезали. Но понимания конкретных сроков нет», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ранее на Украине заявили, что нужно сохранять дипломатические каналы связи с Россией. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, это позволит избежать применения военных инструментов, сообщает RT. Россию ждут последствия в случае агрессии в отношении Украины, предупредил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что диалог обязателен, но нужно и сдерживание.