В ЕС пригрозили РФ последствиями в случае эскалации на Украине

Глава ЕС настаивает на участии Украины в переговорах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россию ждут большие последствия в случае агрессии против Украины. Такое предупреждение сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Диалог является обязательным, но также необходимо и сдерживание. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России», — написал Боррель в своем блоге. Он также отметил, что любое обсуждение ситуации на Украине с Россией не должно проходить без участия Киева.

10 января должны состояться переговоры России и США, посвященные Украине. Темой переговоров станут проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые Москва направила Вашингтону в конце 2021 года. Речь идет о нерасширении НАТО на восток и отказе от планов по развертыванию инфраструктуры у границ РФ. Москва опасается, что американские коллеги будут настаивать на односторонних уступках с ее стороны. Ранее российские дипломаты планировали 12 января встретиться с представителями НАТО, а 13 января — провести переговоры с ОБСЕ.

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