Глава НАТО: альянс не согласится на ключевое условие России

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг отметил, что НАТО желает добрых отношений с Россией Фото:

НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией и хочет наладить с ней отношения. При этом альянс не пойдет на компромиссы по вопросу присоединения к нему новых государств. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после совещания глав МИД стран-членов альянса.

«НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией. Но не пойдет на компромиссы по праву на присоединение», — цитирует Столтенберга РИА «Новости». Он отметил, что каждое государство вправе выбирать альянсы, в которые вступает.

Члены НАТО готовы выслушивать озабоченности России, но хотели бы быть уверенными в ее действиях, отметил генсек. Диалог с РФ в НАТО намерены вести прямо и открыто, подчеркнул Столтенберг.

Ранее Россия направила в НАТО документ, в котором представила меры по гарантиям взаимной безопасности. Одна из них — гарантия нерасширения НАТО на восток. В ЕС называли предложения неприемлемыми. В частности Москва хочет, что в альянс не вошла Украина. Переговоры РФ и НАТО по вопросам, связанным с документами, пройдут 12 января.

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НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией и хочет наладить с ней отношения. При этом альянс не пойдет на компромиссы по вопросу присоединения к нему новых государств. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после совещания глав МИД стран-членов альянса. «НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией. Но не пойдет на компромиссы по праву на присоединение», — цитирует Столтенберга РИА «Новости». Он отметил, что каждое государство вправе выбирать альянсы, в которые вступает. Члены НАТО готовы выслушивать озабоченности России, но хотели бы быть уверенными в ее действиях, отметил генсек. Диалог с РФ в НАТО намерены вести прямо и открыто, подчеркнул Столтенберг. Ранее Россия направила в НАТО документ, в котором представила меры по гарантиям взаимной безопасности. Одна из них — гарантия нерасширения НАТО на восток. В ЕС называли предложения неприемлемыми. В частности Москва хочет, что в альянс не вошла Украина. Переговоры РФ и НАТО по вопросам, связанным с документами, пройдут 12 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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