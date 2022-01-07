Глава НАТО: альянс не согласится на ключевое условие России

07 января 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО желает добрых отношений с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией и хочет наладить с ней отношения. При этом альянс не пойдет на компромиссы по вопросу присоединения к нему новых государств. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после совещания глав МИД стран-членов альянса. «НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией. Но не пойдет на компромиссы по праву на присоединение», — цитирует Столтенберга РИА «Новости». Он отметил, что каждое государство вправе выбирать альянсы, в которые вступает. Члены НАТО готовы выслушивать озабоченности России, но хотели бы быть уверенными в ее действиях, отметил генсек. Диалог с РФ в НАТО намерены вести прямо и открыто, подчеркнул Столтенберг. Ранее Россия направила в НАТО документ, в котором представила меры по гарантиям взаимной безопасности. Одна из них — гарантия нерасширения НАТО на восток. В ЕС называли предложения неприемлемыми. В частности Москва хочет, что в альянс не вошла Украина. Переговоры РФ и НАТО по вопросам, связанным с документами, пройдут 12 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией и хочет наладить с ней отношения. При этом альянс не пойдет на компромиссы по вопросу присоединения к нему новых государств. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после совещания глав МИД стран-членов альянса. «НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией. Но не пойдет на компромиссы по праву на присоединение», — цитирует Столтенберга РИА «Новости». Он отметил, что каждое государство вправе выбирать альянсы, в которые вступает. Члены НАТО готовы выслушивать озабоченности России, но хотели бы быть уверенными в ее действиях, отметил генсек. Диалог с РФ в НАТО намерены вести прямо и открыто, подчеркнул Столтенберг. Ранее Россия направила в НАТО документ, в котором представила меры по гарантиям взаимной безопасности. Одна из них — гарантия нерасширения НАТО на восток. В ЕС называли предложения неприемлемыми. В частности Москва хочет, что в альянс не вошла Украина. Переговоры РФ и НАТО по вопросам, связанным с документами, пройдут 12 января.