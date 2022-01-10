Замглавы МИД объяснил, чего Россия хочет от НАТО

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День Государственного флага. Москва, мид россии, триколор, шествие, флаг россии
В МИД РФ заявили о вопросах гарантий национальной безопасности Фото:
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России нужно подтверждение, что Украина и Грузия не войдут в НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: „Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса“», — сказал Рябков на брифинге, который транслируется на youtube-канале ТАСС. Он заявил, что это вопрос национальной безопасности России.

Представители России и США обсудили 10 января в Женеве гарантии безопасности. По словам Рябкова, прогресс по вопросу расширения НАТО не был достигнут. Обсуждение было конкретным и сложным, стороны не пытались обойти острые углы, сказал он. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что Америка готова ввести жесткие санкции в отношении России. По ее словам, США готовы принять в НАТО другие страны.

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России нужно подтверждение, что Украина и Грузия не войдут в НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: „Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса“», — сказал Рябков на брифинге, который транслируется на youtube-канале ТАСС. Он заявил, что это вопрос национальной безопасности России. Представители России и США обсудили 10 января в Женеве гарантии безопасности. По словам Рябкова, прогресс по вопросу расширения НАТО не был достигнут. Обсуждение было конкретным и сложным, стороны не пытались обойти острые углы, сказал он. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что Америка готова ввести жесткие санкции в отношении России. По ее словам, США готовы принять в НАТО другие страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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