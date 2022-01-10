Замглавы МИД объяснил, чего Россия хочет от НАТО

10 января 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

В МИД РФ заявили о вопросах гарантий национальной безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США России нужно подтверждение, что Украина и Грузия не войдут в НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: „Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса“», — сказал Рябков на брифинге, который транслируется на youtube-канале ТАСС. Он заявил, что это вопрос национальной безопасности России. Представители России и США обсудили 10 января в Женеве гарантии безопасности. По словам Рябкова, прогресс по вопросу расширения НАТО не был достигнут. Обсуждение было конкретным и сложным, стороны не пытались обойти острые углы, сказал он. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что Америка готова ввести жесткие санкции в отношении России. По ее словам, США готовы принять в НАТО другие страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России нужно подтверждение, что Украина и Грузия не войдут в НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: „Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса“», — сказал Рябков на брифинге, который транслируется на youtube-канале ТАСС. Он заявил, что это вопрос национальной безопасности России. Представители России и США обсудили 10 января в Женеве гарантии безопасности. По словам Рябкова, прогресс по вопросу расширения НАТО не был достигнут. Обсуждение было конкретным и сложным, стороны не пытались обойти острые углы, сказал он. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что Америка готова ввести жесткие санкции в отношении России. По ее словам, США готовы принять в НАТО другие страны.