Сенатор рассказал, насколько повысятся пенсии после указа Путина

Россиянам проиндексируют пенсии в январе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Средняя пенсия в России может возрасти на 1400 рублей, если будет принято предложение президента РФ Владимира Путина по индексации выплат. Об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

«Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 тысяч рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% она должна вырасти на сумму около 1400 рублей», — цитирует Бибикову РИА «Новости».

Путин предложил поднять пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. По его словам, зазор нужен, потому что пока неизвестны окончательные показатели по инфляции. Глава государства поручил правительству РФ подготовить предложения по этому вопросу. С 1 января проиндексировали на 5,9% пенсии неработающим гражданам по старости, инвалидности и при потере кормильца, сообщает «Национальная служба новостей».