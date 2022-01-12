Российские власти рекордно скупают иностранные валюты. Тратят десятки миллиардов в день

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Минфин РФ с 14 января по 4 февраля направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 585,9 млрд рублей Фото:

Минфин РФ с 14 января по 4 февраля на покупку валюты и золота ежедневно будет тратить 36,6 млрд рублей. Ведомство направит из бюджета на эти цели 585,9 млрд рублей. Об этом пишут журналисты ссылаясь на сообщение ведомства.

«Минфин РФ с 14 января по 4 февраля направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 585,9 млрд рублей. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 36,6 млрд рублей», — пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства.

Объем ежедневных покупок в январе 2022 превысит рекорд, который был зафиксирован в ноябре 2021 года, — 25,9 млрд рублей в день. В декабре 2021 года объем покупок составлял 22,8 млрд в день.

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Минфин РФ с 14 января по 4 февраля на покупку валюты и золота ежедневно будет тратить 36,6 млрд рублей. Ведомство направит из бюджета на эти цели 585,9 млрд рублей. Об этом пишут журналисты ссылаясь на сообщение ведомства. «Минфин РФ с 14 января по 4 февраля направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 585,9 млрд рублей. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 36,6 млрд рублей», — пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение ведомства. Объем ежедневных покупок в январе 2022 превысит рекорд, который был зафиксирован в ноябре 2021 года, — 25,9 млрд рублей в день. В декабре 2021 года объем покупок составлял 22,8 млрд в день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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