Евгений Куйвашев (слева) сказал, что поддержит «серый дом» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга попросила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева изменить порядок финансирования строительства школы в микрорайоне Широкая речка, сообщили URA.RU участники выездного совещания с главой региона на площадке реконструкции стадиона «Калининец». По их словам, в обмен на поддержку вице-мэр по строительству Рустам Галямов взял на себя очередное обязательство.

Речь идет об образовательном комплексе в границах улиц Евгения Савкова, Верхнеуфалейской и Ландау и реки Патрушиха. Его стоимость — 1,5 миллиарда рублей (50% — область, 50% — город). Он будет включать школу на 825 мест, совмещенную с детским садом на 200 мест и 25-метровым бассейном. Такие центры называют «путинскими», так как идея со строительством школ и детсадов под одной крышей принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Первая подобная школа находится так же на Широкой речке.

По контракту вторую должны сдать в июне 2023-го. «[Вице-мэр по строительству Рустам] Галямов попросил губернатора перенести часть областного финансирования — 59 миллионов рублей — с 2023-го на 2022-й. И сказал, что в таком случае откроет школу на год раньше — в августе 2022-го. Куйвашев согласился и дал поручение [своему первому заму Алексею] Шмыкову», — поделился один из свидетелей разговора.

URA.RU ранее сообщало и о другом обещании, данном Куйвашеву Галямовым на совещании 12 января. Галямов сказал, что, если областные власти по такой же схеме перераспределят финансирование реконструкции «Калининца», главный спортобъект Универсиады-2023 сдадут на три месяца раньше — в декабре 2022-го. Куйвашев также одобрил риск. Коллеги Галямова объясняют это тем, что чиновник пока держит слово: например, в конце прошлого года на семь месяцев раньше мэрия сдала три детских сада.

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