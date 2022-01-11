Глава ХМАО и мэр Ханты-Мансийска полетели в командировку в Москву

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин примут участие в «Гайдаровском форуме», который 13 и 14 января пройдет в Москве. Информация об этом содержится в программе мероприятий.
Глава региона примет участие в двух тематических сессиях. Первая посвящена социальному предпринимательству и социальной ориентации бизнеса в региональном измерении, а вторая — способам получения льгот от государства. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин приглашен в качестве участника дискуссии на тему: «Современный руководитель: от компетентности к зрелости».
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО регулярно становится участником крупных форумов. Осенью 2021 года она представляла Россию на Всемирном форуме в Страсбурге.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин примут участие в «Гайдаровском форуме», который 13 и 14 января пройдет в Москве. Информация об этом содержится в программе мероприятий. Глава региона примет участие в двух тематических сессиях. Первая посвящена социальному предпринимательству и социальной ориентации бизнеса в региональном измерении, а вторая — способам получения льгот от государства. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин приглашен в качестве участника дискуссии на тему: «Современный руководитель: от компетентности к зрелости». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО регулярно становится участником крупных форумов. Осенью 2021 года она представляла Россию на Всемирном форуме в Страсбурге.