11 января 2022
10 января 2022

Глава ХМАО и мэр Ханты-Мансийска полетели в командировку в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова уже не в первый раз принимает участие в «Гайдаровском форуме» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин примут участие в «Гайдаровском форуме», который 13 и 14 января пройдет в Москве. Информация об этом содержится в программе мероприятий.

Глава региона примет участие в двух тематических сессиях. Первая посвящена социальному предпринимательству и социальной ориентации бизнеса в региональном измерении, а вторая — способам получения льгот от государства. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин приглашен в качестве участника дискуссии на тему: «Современный руководитель: от компетентности к зрелости».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО регулярно становится участником крупных форумов. Осенью 2021 года она представляла Россию на Всемирном форуме в Страсбурге.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин примут участие в «Гайдаровском форуме», который 13 и 14 января пройдет в Москве. Информация об этом содержится в программе мероприятий. Глава региона примет участие в двух тематических сессиях. Первая посвящена социальному предпринимательству и социальной ориентации бизнеса в региональном измерении, а вторая — способам получения льгот от государства. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин приглашен в качестве участника дискуссии на тему: «Современный руководитель: от компетентности к зрелости». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО регулярно становится участником крупных форумов. Осенью 2021 года она представляла Россию на Всемирном форуме в Страсбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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