Глава ХМАО и мэр Ханты-Мансийска полетели в командировку в Москву

Губернатор ХМАО Наталья Комарова уже не в первый раз принимает участие в «Гайдаровском форуме» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин примут участие в «Гайдаровском форуме», который 13 и 14 января пройдет в Москве. Информация об этом содержится в программе мероприятий.

Глава региона примет участие в двух тематических сессиях. Первая посвящена социальному предпринимательству и социальной ориентации бизнеса в региональном измерении, а вторая — способам получения льгот от государства. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин приглашен в качестве участника дискуссии на тему: «Современный руководитель: от компетентности к зрелости».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО регулярно становится участником крупных форумов. Осенью 2021 года она представляла Россию на Всемирном форуме в Страсбурге.