Реновация в Челябинске началась с суда

Власти начинают зачищать территорию вокруг старинного элеватора в Челябинске, запланированную к реновации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство строительства региона подало иск об изъятии здания в центре Челябинске у коммерческой структуры, следует из базы данных судебных дел. Объект расположен в квартале, отведенном властями под реновацию.

«Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обратилось с исковым заявлением к ООО „Челябинская реализационная база хлебопродуктов“, в котором просит истребовать нежилое помещение №7, общей площадью 374 кв. метра, расположенное по адресу: Челябинск, ул. Елькина, д. 63 Б. А также возложить обязанность в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу передать помещение в освобожденном виде по акту приема-передачи», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

В пресс-службе минстроя пообещали предоставить комментарий позже. В компании ответчике, основным видом деятельности которой согласно СБИС является «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», к моменту публикации новости не смогли ответить на звонок корреспондента URA.RU.

Спорный объект находится на участке, ограниченном улицами Овчинникова и Елькина, возле являющегося памятником историко-культурного наследия Челябинского элеватора. Как пояснил URA.RU курирующий строительную отрасль региона вице-губернатор Сергей Шаль, здесь в рамках реновации будет построен новый микрорайон с инфраструктурой и прогулочной зоной. Сам элеватор, возведенный в эпоху Российской империи и входящий в рейтинг самых жутких мест страны, сохранят и отреставрируют. Но примыкающие к нему многочисленные склады, гаражи и тому подобные объекты исчезнут.

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