12 января 2022
11 января 2022

В районе Перми несколько лет не чистят дороги от снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу почистили за всю зиму один раз. И то своими силами Фото:

В микрорайоне «Ива спортивная» Перми жители несколько лет пытаются добиться от районной администрации, чтобы им начали чистить дороги, межквартальные проезды и тротуары. Каждую зиму его заваливает снегом, и чистить дороги приходится своими силами, пожаловался URA.RU один из жителей.

«Каждую зиму у нас одна и та же история: никто ничего не чистит. Мы пишем в администрацию Мотовилихи и мы получаем отписки: то дороги не переданы от застройщика городу, то дороги и газоны находятся на бесхозной земле, то вообще не отвечают», — рассказал URA.RU житель микрорайона.

Жители постоянно оставляют жалобы на сервисе «Управляем вместе» (портал для обращений граждан — прим. URA.Ru), но результата нет. В итоге, по их словам, управляющая компания «Ива» по собственной инициативе наняла трактор и КАМАЗ, чтобы собрать и увезти снег.

«Но трактор за один день не справится со снегом, который падал полтора месяца. Не удивлюсь, если после этого завтра наши заявки на „Управляем вместе“ закроют и скажут, что МКУ „Благоустройство“ все почистило», — добавил житель.

В мэрии на вопрос журналиста URA.RU о том, почему дороги не чистят, ответили, что в данный момент ведется процедура включения территорий в микрорайоне «Ива спортивная» в муниципальные контракты. «После этого подрядчик полноценно будет их содержать. Сейчас производится разовая уборка снега за счет подрядной организации по заданию МКУ „Благоустройство Мотовилихинского района“», — передали в пресс-службе городской администрации, ссылаясь на сообщение МКУ.

О какой именно разовой уборке идет речь — не сообщается. Сроки, в которые будут заключены контракты, — тоже. А пока жители микрорайона пишут о своей проблеме на своих страницах в соцсетях и отмечают аккаунты мэра города и губернатора, чтобы привлечь внимание.

Ранее URA.RU сообщали, что мэра Перми затравили в Instagram. Он сообщил, что Пермь победила в конкурсе «Город, где хочется жить», но подписчики обвинили мэра в том, что он не обращает внимания на жителей.

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В микрорайоне «Ива спортивная» Перми жители несколько лет пытаются добиться от районной администрации, чтобы им начали чистить дороги, межквартальные проезды и тротуары. Каждую зиму его заваливает снегом, и чистить дороги приходится своими силами, пожаловался URA.RU один из жителей. «Каждую зиму у нас одна и та же история: никто ничего не чистит. Мы пишем в администрацию Мотовилихи и мы получаем отписки: то дороги не переданы от застройщика городу, то дороги и газоны находятся на бесхозной земле, то вообще не отвечают», — рассказал URA.RU житель микрорайона. Жители постоянно оставляют жалобы на сервисе «Управляем вместе» (портал для обращений граждан — прим. URA.Ru), но результата нет. В итоге, по их словам, управляющая компания «Ива» по собственной инициативе наняла трактор и КАМАЗ, чтобы собрать и увезти снег. «Но трактор за один день не справится со снегом, который падал полтора месяца. Не удивлюсь, если после этого завтра наши заявки на „Управляем вместе“ закроют и скажут, что МКУ „Благоустройство“ все почистило», — добавил житель. В мэрии на вопрос журналиста URA.RU о том, почему дороги не чистят, ответили, что в данный момент ведется процедура включения территорий в микрорайоне «Ива спортивная» в муниципальные контракты. «После этого подрядчик полноценно будет их содержать. Сейчас производится разовая уборка снега за счет подрядной организации по заданию МКУ „Благоустройство Мотовилихинского района“», — передали в пресс-службе городской администрации, ссылаясь на сообщение МКУ. О какой именно разовой уборке идет речь — не сообщается. Сроки, в которые будут заключены контракты, — тоже. А пока жители микрорайона пишут о своей проблеме на своих страницах в соцсетях и отмечают аккаунты мэра города и губернатора, чтобы привлечь внимание. Ранее URA.RU сообщали, что мэра Перми затравили в Instagram. Он сообщил, что Пермь победила в конкурсе «Город, где хочется жить», но подписчики обвинили мэра в том, что он не обращает внимания на жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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